Foliaju traz mistura de ritmos no próximo dia 12 de janeiro

26/11/18 - 10:38:10

Novo lote de ingressos será liberado nesta quarta-feira

Uma festa como você nunca viu em Aracaju. Esta é a proposta do Foliaju, que será realizado no dia 12 de janeiro na Avenida Antônio Carlos Leite Franco (Ao lado do Parque da Sementeira). O evento vai trazer trios elétricos e uma mistura de ritmos para a galera. Realizada pela Diamond Produções Artísticas, a festa começa a partir das 14h e terá como atrações a banda Quinto Round, Gang do Samba, Mc Aykinho e Pedro Guilherme. Além das bandas, os foliões também poderão curtir o Touro Mecânico com direito a concurso de prêmios, Tequileiros, Espaço Mulher, Praça de Alimentação com Food Trucks e muito mais!

A pista do Foliaju terá acesso gratuito com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para isto, é necessário fazer um cadastro no Portal Ajufest e retirar o seu voucher de acesso. O terceiro e último lote de ingressos para a pista será liberado nesta quarta-feira, 28 de novembro, às 12h, O primeiro e o segundo lote foram esgotados em poucas horas!

FM Assessoria