Governo executa pavimentação granítica em povoado de Divina Pastora

Garantir o bem-estar dos sergipanos através de obras que proporcionam melhorias na saúde e mobilidade, além de elevar a auto-estima dos beneficiários, tem sido ações desenvolvidas regularmente pelo Governo do Estado que, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) está finalizando a pavimentação granítica do Conjunto Novo Paraíso no Bairro Bonfim em Divina Pastora, a 39 Km de Aracaju.

Moradora da Rua A, Alessandra Santos diz que a pavimentação sanará diversos inconvenientes. “Em todas as ruas há crianças com problemas de alergia devido à poeira que era muita. Em época de chuvas o problema se agravava por conta da lama intensa e, além disso, a dificuldade para sair de casa era grande, tinha dias em que não dava nem para elas irem à escola. Com o calçamento essas coisas ruins acabaram”, afirma a dona de casa de 44 anos.

Com recursos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste) no valor de R$ 127.393,27, a obra no conjunto que é localizado às margens da rodovia entre Riachuelo e Divina Pastora (SE-160) corresponde à pavimentação granítica das Ruas A, B, C e D, que totalizam 1.824,17 m² de paralelepípedo e 690 metros lineares de meio-fio em concreto simples.

Segundo o secretário Estadual da Infraestrutura, Valmor Barbosa, os serviços se aproximam do término. “Estamos concluindo o assentamento de paralelepípedo na Rua B e reparos finais nas demais. Posteriormente os profissionais farão a limpeza geral e a obra será oficialmente entregue a população”, declara.

Um dos primeiros moradores do conjunto, o autônomo Cícero Roosevelt, 31 anos, reforça as declarações dos moradores da região. “A situação aqui era muito complicada, tanto no período de estiagem quanto no chuvoso. Aqui então na Rua C era ainda pior, pois metade dela fica em desnível e em dias de muita chuva a água invadia as casas. A mudança foi grande e já melhorou a vida de todos os habitantes do conjunto”, enfatiza.

Valmor Barbosa ressalta que as ações do Executivo Estadual independem da dimensão geográfica. “Para o governador Belivaldo Chagas, não há fronteiras para as intervenções, elas vão onde o povo está e necessita. Além de modificar o aspecto das ruas, a pavimentação granítica de uma via pública traz comodidade aos transeuntes, proporciona o bem-estar coletivo para seus moradores, uma vez que, livres de problemas ocasionados pelo excesso de lama durante o inverno e de poeira no restante do ano, a base salutar para a convivência diária se fortalece e, com isso, a melhoria nas condições de saúde se tornam evidentes”, enfatiza.

Fonte e foto assessoria