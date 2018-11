Huse registra 608 atendimentos no balanço do fim de semana

26/11/18 - 14:28:29

Neste final de semana, 23 a 25 de novembro, foram registrados 608 atendimentos no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Desse total, 110 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ficaram internados em observação e para realização de novos exames.

Os casos mais comuns são os acidentes motociclísticos que continuam liderando as estatísticas do hospital, e desta vez foram 42 atendimentos com 12 internações. Diferente dos acidentes automobilísticos que deixaram dois feridos com lesões leves e apenas em observação.

Os profissionais que atuam no pronto socorro do Huse agilizam os mais diversos atendimentos entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos. Isso acaba gerando maior rotatividade aos leitos existentes, garantindo o atendimento de qualidade a um maior número de pacientes.

Na Área Azul adulto do hospital, 250 atendimentos de baixa complexidade foram realizados e 40 ficaram internados. Um número de atendimentos considerado grande para um hospital de Alta Complexidade. Já na Área Azul pediátrica, 45 crianças foram atendidas e desses 25 ficaram internadas.

A sutura e a ortopedia realizaram juntas 234 atendimentos. Já os ambulatórios de oncologia, radioterapia e fisioterapia registraram respectivamente, 6, 5 e 6 atendimentos nesse período. Os consultórios do Otorrino e Oftalmo somaram 46 atendimentos.