IFS PROPÕE MARATONA DE IMERSÃO EMPREENDEDORA

26/11/18 - 09:27:20

Modelo de evento é realizado em todo o Brasil e busca o desenvolvimento da criatividade, da inovação e do espírito empreendedor

O objetivo é o de reunir estudantes em um mesmo espaço para uma capacitação e uma competição de duração prolongada. Serão três dias, portanto vai ser necessário grande resistência de todos. Em virtude do formato, o espaço escolhido é amplo, verde, moderno e possui estrutura física impecável. Sentiu fome ou sede? Lá mesmo será possível satisfazer sua necessidade. Sono? Camas estarão à disposição, embora o uso desses móveis representem desvantagem competitiva. Vontade de ir ao banheiro? Dezenas de espaços estarão por perto para que não haja a menor perda de tempo. A finalidade aqui é a de extrair a todo custo as melhores ideias dos envolvidos e torná-las viáveis do ponto de vista do empreendedorismo.

É a primeira vez que o Instituto Federal de Sergipe (IFS) torna-se protagonista de uma iniciativa que propõe uma maratona de imersão em empreendedorismo a estudantes. O evento será realizado entre os dias 27 e 29 de novembro no Makai Resort, um dos espaços mais modernos de hospedagem e convenções de Sergipe. Estarão envolvidos na programação alunos dos cursos integrados, subsequentes e superiores de todos os campi.

De acordo com Irinéia Rosa do Nascimento, diretora de assunstos estudantis e organizadora do evento, a atividade traz um conjunto de benefícios aos estudantes, como o incentivo ao desenvolvimento de ideias criativas e sustentáveis, a capacitação e o fomento do desenvolvimento tecnológico de produtos, serviços e negócios a partir de iniciativas individuais e coletivas. “Além da capacitação, os estudantes terão momentos de integração entre os campi, quando desenvolverão atividades desportivas e culturais”, explica Irinéia, que contou com o apoio da Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão (Propex) e da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo do IFS para o planejamento e a execução da iniciativa.

Formato

A maratona vai durar os três dias e será coordenada pelo Sebrae (SE). De forma intensiva, os estudantes da instituição deverão trazer ideias individuais e inovadoras de negócio relacionadas a áreas como turismo, educação, responsabilidade social, desigualdade, geração de trabalho, empreendedorismo e sustentabilidade. A ideia da competição é a de que os discentes desenvolvam soluções de mercado para problemas reais.

Em um segundo momento, os participantes apresentarão as ideias de negócio e votarão para seleção das melhores. Em seguida serão montados os times para dar continuidade ao processo de desenvolvimento dos conceitos escolhidos. Ao final, haverá uma apresentação oral para uma banca, que utilizará critérios como criatividade e grau de inovação, viabilidade, atratividade mercadológica, nível de modelagem e apresentação oral para compor o resultado. No final da maratona, serão escolhidas as ideias de empreendedorismo que mais se destacaram.

Além da imersão empreendedora, os estudantes que forem ao Makai Resort terão contato com iniciativas ligadas à cultura e ao esporte, as quais serão realizadas com a propostas de estreitar os vínculos entre os participantes. No primeiro dia, será realizada uma atividade cultural de Disco Music. No segundo, haverá gincana desportiva e Pop Rock. No último, os estudantes poderão se envolver na oficina “Corpo, Ritmo e Movimento” e na Noite do Forró.

Instituto Federal de Sergipe – IFS