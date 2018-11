IML RECOLHE 18 CORPOS NO FINAL SEMANA; CINCO VITIMAS ACIDENTES

26/11/18 - 08:56:23

O Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju, recolheu 18 corpos no final de semana, sendo a maioria por morte violenta. Foram recolhidos corpos vitimas de arma de fogo e arma branca (faca), afogamento, queda da própria altura, além de cinco vitimas de acidente automobilístico.

Veja a relação dos corpos recolhidos:

Magdiel Santos Almeida, 24 anos, morte violenta por arma branca, no município de Estância;

Rogério Santos Silva, 40 anos, vítima de acidente de trânsito, em Itabaianinha;

José Edenilson Moura de Matos, vítima de acidente de trânsito, em Aquidabã;

Lucas Rafael Oliveira de Jesus, 5 anos, vítima de afogamento, no município de Nossa Senhora da Glória;

Demarque Santos Oliveira, 16 anos, morte violenta por arma de fogo, no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Riacho Doce em Itabaiana;

Corpo sem identificação, sexo feminino, recolhido no HUSE, vítima de queda da própria altura;

Joseilton Dias dos Santos, 47 anos, vítima de acidente de trânsito do tipo capotamento de veículo, ocorrido no Povoado Muquém em Itabaianinha;

José Carlos Neves de Jesus, 6 anos, corpo recolhido na UPA da cidade de Simão Dias, causa a morte a ser esclarecida;

Maurício Santos, 38 anos, morte violenta por arma de fogo, na Invasão do Matadouro, Bairro Olaria em Aracaju;

José Jairton Pereira da Conceição, 62 anos, vítima de acidente de trânsito do tipo atropelamento por carro, na Rodovia SE – 170 entre Itabaiana e Campo do Brito;

Luiz Renato Rockenback, 62 anos, corpo recolhido num posto de abastecimento, no município de Umbaúba, causa morte indeterminada sendo necessário aguardar resultado de exames;

Clayton dos Santos Nascimento, 12 anos, morreu no HUSE, vítima de acidente de trânsito do tipo atropelamento por carro, ocorrido no Povoado Itaperinha em Lagarto;

Maria de Jesus, 90 anos, faleceu no HUSE, vítima de queda da própria altura, sofrida no Povoado Figueiras em Moita Bonita;

Everton Oliveira Santos, 24 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua Percílio Andrade em Itabaiana;

Paulo Henrique Silva de Jesus, 50 anos, morte violenta por arma de fogo, na Avenida Desembargador Maynard, Bairro América em Aracaju;

Willian Santana Santos, 19 anos, morte violenta por arma de fogo, na BR-235, Povoado Riacho Doce em Itabaiana;

Renildo de Jesus Santos, 23 anos, faleceu no HUSE, vítima de queda da própria altura, sofrida no município de Nossa Senhora das Dores.

As informações são do Portal de Notícias Edelson Freitas