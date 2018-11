Jogos Escolares Maruinense começam na próxima terça-feira

Promover a prática desportiva como instrumento indispensável à formação integral dos alunos, bem como favorecer o surgimento de novos talentos, são algumas das finalidades dos Jogos Escolares Maruinense 2018 (Jema), que serão realizados de 27 a 30 de novembro. O evento é uma promoção da Prefeitura de Maruim, através da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A solenidade de abertura acontecerá na terça-feira (27), às 19h, no ginásio de esportes do Sesi, em Maruim/SE.

No primeiro momento, os alunos das escolas participantes, os árbitros e a Banda Filarmônica Euterpe Maruinense participarão do desfile de abertura. Em seguida, o Hino Nacional será executado. A pira olímpica será acesa pelo prefeito de Maruim, Jeferson Santana, e o juramento será feito por um atleta escolhido pela comissão central organizadora. Em seguida, a programação reserva apresentações artísticas e a disputa das modalidades. A tocha olímpica sairá da EMEF Alcebíades Vieira Dantas, no Conjunto Albano Franco, e percorrerá as ruas do município, onde estão localizadas as sedes das escolas participantes, até chegar ao ginásio do Sesi.

Oito escolas participarão dos Jogos Escolares Maruinense 2018. Rede pública municipal: EMEF Alcebíades Vieira Dantas, do Conjunto Albano Franco; Escola Municipal Profª Maria Fidélis Costa, do Povoado João Gomes de Melo (Pov. Pau Ferro); EMEF Cel. Sabino Ribeiro, do bairro Boa Hora; e Escola Municipal São José, do bairro São José. Rede pública estadual: Colégio Estadual Dr. Alcides Pereira e Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes. Rede particular: Educandário Imaculada Conceição (EIC) e Centro Educacional Maruinense (Cema).

Cinco modalidades serão disputadas nos Jogos Escolares Maruinense 2018: atletismo, futsal, voleibol, handebol e queimado. Os atletas foram distribuídos em duas categorias, sendo a categoria “A” composta por alunos entre 12 e 14 anos, e categoria “B” com alunos entre 15 e 17 anos. Além da idade, os atletas foram separados por gênero masculino e feminino.

Os atletas proclamados campeões, vice-campeões e terceiros colocados, separados por modalidades, categorias e gêneros, serão premiados com medalhas douradas, prateadas e bronzeadas, respectivamente. As instituições classificadas do 1º ao 5º lugar, no cômputo geral, serão premiadas com troféus de honra ao mérito de acordo com o regulamento geral da competição.

Da assessoria

Foto Carlos Aristóteles