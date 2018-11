MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO DEIXAM DE PAGAR CONTRAPARTIDA DO GARANTIA-SAFRA

26/11/18 - 12:38:06

Agricultores familiares vão ficar sem receber o repasse do Programa Garantia-Safra porque alguns municípios do Alto Sertão deixaram de fazer o repasse da contrapartida financeira, prejudicando bastante os produtores. Os municípios prejudicados são: Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo, Gararu e Feira Nova.

O Garantia-Safra é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário financiada pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que garante ao agricultor familiar um benefício financeiro, por tempo indeterminado, caso perca sua safra devido ao fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico.

“O Governo do Estado de Sergipe já fez o deposito que lhe é devido e todo o problema atual se resume aos municípios que não cumpriram com a sua função, deixando os agricultores sem receber”, disse Heleno Silva.

Heleno Silva pede aos gestores municipais que olhem com carinho a situação do homem do campo sertanejo, já tão sofrido no seu dia-a-dia.

Da assessoria