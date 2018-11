Prefeitura levará ônibus a ruas recém-pavimentadas do bairro Coqueiral

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) inaugurou, no último dia 5 de novembro, os serviços complementares de infraestrutura do bairro Coqueiral, zona Norte da cidade. Ao todo, 23 ruas receberam obras de drenagem pluvial, terraplanagem, contenção, esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e construção de passeios. E há mais uma boa notícia: a partir desta terça-feira, 27, os moradores da região terão acesso facilitado ao transporte público.

A linha que será levada à comunidade é a 607 – Santos Dumont/Mercado. Antes, a população precisava se deslocar até a avenida Euclides Figueiredo para pegar ônibus, mas, com a medida, os veículos da linha farão atendimento direto à comunidade. “É um desejo antigo dos moradores e, agora, vamos transformá-lo em realidade”, afirmou o superintendente municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles.

Passarão a fazer parte do itinerário as seguintes ruas: Lagoa Santa, Capela, Santa Bárbara, Frei Paulo, Boa Vista, São Roque e Maria do Coqueiral. Os veículos vão circular pelos dois sentidos das vias. Através da linha 607, os usuários do transporte público terão acesso ao Terminal de Integração Maracaju e ao Terminal de Integração do Mercado.

Fonte e foto assessoria