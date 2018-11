SEGURANÇA DE FESTA É MORTO A GOLPES DE FACA EM ESTÂNCIA

26/11/18 - 12:48:17

A cidade de Estância, região sul do Estado, distante 68 km da capital, Aracaju, registrou na noite de domingo, 25, mais um crime que vítimou um jovem que fazia a segurança de uma festa no Conjunto Mariota Mesquita, bairro Bomfim, no referido município.

Segundo informações da Polícia, o jovem segurança Magdiel Santos Almeida, de 24 anos, foi morto a golpes de faca, arma branca, por um criminoso que queria entrar na festa para matar outro indivíduo com quem tinha se desentendido. A vítima, que era segurança, não autorizou a entrada dele. O criminoso, com raiva por ter sido barrado, agrediu a vítima com uma faca, atingindo-a no pescoço.

A vítima não resistiu e veio a falecer. O corpo foi recolhido pelo rabecão do IML.

Ainda de acordo com informações da Polícia, o delegado de plantão recebeu a informação do local onde o criminoso se encontrava e, na companhia de militares, foi pessoalmente na localidade conhecida por Sem Terra e juntos efetuaram a prisão do suspeito, identificado como Edemilson Carvalho Rodrigues.

Por Walisson Jardim, da Gazeta de Estância