Câmara de Propriá promove cursos e oficinas gratuitas para população

27/11/18 - 07:27:35

Em parceria com órgãos estaduais e instituições de ensino, a Câmara Municipal de Propriá promove, no mês de dezembro, cursos e oficinas gratuitas, com intuito de auxiliar os propriaenses a ingressarem no mercado de trabalho.

A aula inaugural será realizada no dia 08 de dezembro, às 8h, na sede do Legislativo de Propriá. Os interessados em participar da capacitação podem optar pelas áreas de: empreendedorismo, manutenção em computadores, espanhol, informática básica, atendente de farmácia e frentista.

Para o presidente da Casa Legislativa, Aelson dos Santos, a oferta das qualificações mostra que a Câmara Municipal mantém firme o seu compromisso com a população de Propriá. “O Brasil vive um período de crise econômica, que tem gerado altos índices de desemprego em todo país. Para lidar com essa realidade, a população precisa estar preparada e com a qualificação as oportunidades aparecem. Neste sentido, a Câmara de Propriá não poderia deixar de contribuir para capacitação profissional dos propriaenses”.

Os cursos e oficinas acontecem com o apoio do Governo de Sergipe, Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e da Juventude, Instituto Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes e AIESEC.

As inscrições podem ser feitas através do número: 3322-3125

TDANTAS comunicação