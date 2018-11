CPTRAN realiza instrução de armamento, munição e prática de tiro

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPtran) iniciou no dia 20/11, instrução teórica de armamento/munição e prática de tiro, realizada nas dependências da Companhia, parte teórica, e no CTO (Centro de Treinamento Operacional), na cidade de Areia Branca, parte prática.

As aulas estão sendo ministradas por Oficiais Militares de diversas unidades da Polícia Militar de Sergipe, onde todos instrutores estão satisfeitos com os resutados das turmas. Segundo os Oficiais, todos estão colocando em prática o que aprendem em sala de aula. Ressaltaram ainda, que a estrutura do local contribui para o bom desempenho dos militares da Companhia de Trânsito.

O comandante da CPtran, Capitão Silveira, destacou a importância da participação dos policiais no curso. “A instrução de armamento, munição e tiro, busca, principalmente, capacitar o policial a ter o domínio de sua própria arma, minimizando os riscos de acidente ou mau emprego do equipamento”, finaliza.

O curso será finalizado no dia 05 de dezembro, contemplando, assim, todos militares da CPTran.

Fonte e foto assessoria