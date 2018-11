DISCUTE-SE ESTRUTURA DE GOVERNO

Governador Belivaldo Chagas (PSD) reuniu-se ontem com a equipe que projeta o novo Governo. Alguns técnicos da área econômica e do Planejamento, além de outros assessores que integram todo esse grupo que analisa uma nova estrutura administrativa a partir de janeiro. Um cheiro irresistível de pipoca no ar, como sempre acontece no Palácio dos Despachos, para suportar o longo expediente.

Não escapou nada nos bastidores. O mínimo apenas, como a possibilidade de não haver cortes no número de Secretarias. É que Sergipe tem apenas 17 delas – já teve 28 – e pode ser suficiente para suportar a carga de trabalho por segmentos. Perde apenas para o Mato Grosso do Sul, com 12 Pastas, Santa Catarina e Goiás que têm 16 secretarias cada um deles. O objetivo do Governo, inclusive exposto no projeto, não é reduzir “só por reduzir”, mas se houver necessidade.

O que foi apresentado ontem a toda equipe é um projeto que vai estruturar o Estado com solidez e segurança, para que vá sanando todos os problemas encontrados na área econômica, de planejamento e funcional, com o objetivo de chegar à população em um estágio que beneficie a todos ou que, no mínimo, reduza ao máximo diferenças existentes principalmente na estrutura social.

Lógico que não há uma data para que se cheque ao ponto ideal. A tendência é corrigir erros provocados por uma estrutura política falida e criar condições novas, modernas e pragmáticas para melhorar a vida do cidadão em todos os segmentos públicos, que vão da Educação, Saúde e Segurança, até ao pagamento normal do salário. Claro que isso vai depender de ações do Governo Federal, mas acima de tudo da força de vontade da nova equipe de Governo, cujo gestor não terá uma reeleição a enfrentar pela frente.

O projeto de reestruturação administrativa deve ser apresentado e votado antes do recesso pela Assembleia Legislativa para ser posto em prática logo após a posse. Quanto à escolha de novos secretários, isso não foi posto em pauta…

ANDRÉ E ARTICULAÇÃO

O deputado federal eleito Gustinho Ribeiro (SD) sugere o nome do deputado André Moura (PSC), para ministro na articulação política.

Segundo Gustinho, o nome de André circula bem entre os parlamentares.

FEZ BOM TRABALHO

Deputados reeleitos, segundo Gustinho Ribeiro, comentam na Câmara que André fez um bom trabalho de articulação como líder do Governo Temer no Congresso.

Acha que seria bom a continuidade do seu trabalho nessa área.

MANIÇOBA A VALER

Sábado, quando esteve em Lagarto, o presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia (DEM) almoçou em casa de Jerônimo Reis e na de Gustinho Ribeiro.

Cardápio nos dois almoços: maniçoba. Prato bem servido no município.

O LADO NÃO É O OUTRO?

No Parque das Palmeiras, em Lagarto, o deputado Gustinho Ribeiro chamou Belivaldo Chagas para um foto ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

Belivaldo brincou: “Oxente?! Seu lado não é o outro?” e foi para a fotografia.

CONVERSA COM VALMIR

O senador Eduardo Amorim (PSDB) conversou com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR) e sentiu que ele estava ‘chateado’ e ‘decepcionado’.

– Dei-lhe o apoio que se pode dar, disse.

PROBLEMAS VELHOS

Segundo o senador Eduardo Amorim, os matadouros e a coleta de lixo são problemas velhos que estão surgindo neste momento e atingindo aos prefeitos.

– Isso deveria ter sido visto e apurado em outros períodos, disse.

QUER LISTA TRÍPLICE

O presidente regional do MDB, João Gama, recebeu documento da direção nacional do partido, pedindo lista tríplice para mudar o presidente da Fundação Ulisses Guimarães.

Gama não vai mandar, porque “esse não é o estilo de mudança”.

E mais: o mandato de Benedito Figueiredo termina em maio.

QUEREM INTERVENÇÃO

Segundo Gama, a impressão que passa é que a direção nacional está querendo fazer uma intervenção no Instituto Ulisses Guimarães em Sergipe.

– Se a direção nacional quiser intervir não será por meu intermédio, disse.

PDT REALIZA REUNIÃO

O deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT) está se reunindo com filiados ou não do partido em Socorro e São Cristóvão. Já com vistas às eleições de 2020.

Tenta ampliar a sigla com pessoas que tenham vontade de entrar na política.

CURSO EM BRASÍLIA

Senador eleito Alessandro Vieira (Rede) chega hoje a Brasília e passa toda a semana participando de curso ministrado pelo Congresso Nacional.

Será sobre as atividades e funcionamento da ação parlamentar.

DE FONTE DO GOVERNO

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não abre mão de ter pessoas diretamente ligadas a ele em pastas como Educação, Saúde e Segurança.

Os aliados vão ter que entender a vinculação direta do auxiliar com o governador.

NÃO DISCUTE INDICAÇÕES

Belivaldo Chagas só quer discutir sobre a formação do Governo na segunda semana de dezembro. Isso não quer dizer que esteja alheio às especulações e insinuações.

Já tem secretário na equipe que vai permanecer.

REUNIÃO COM PIPOCA

Belivaldo fez reunião ontem com a equipe de Governo e, como sempre, foi servido pipoca no final da tarde, para aguenta o tranco.

No Instagran Belivaldo diz: “se milho sustenta jegue, imagina governador!?”

– É assim que vamos trabalhando para melhorar a vida de nossa gente, concluiu.

LIBERAR DROGAS

O deputado reeleito Capitão Samuel acha que o STF tem muitos processos para debater. “Querer liberar as Drogas sem consultar a população é inaceitável.

– No Uruguai a população foi contra, Mujica liberou, vá lá e veja o caos, sugere.

CHUVA NO SERTÃO

Ufa! Alivio. Cai boa chuvarada no sertão e já se sente um bem estar na seca que atordoa o povo sofrido da região. A previsão é de mais chuvas por toda a semana.

A população comemora e já começa a trabalhar a terra.

SALÁRIO MÍNIMO

Um professor em Monte Alegre está buscando assinatura da população para apresentar projeto à Câmara Municipal para reduzir salário de vereador a um salário mínimo.

Não passa, claro, mas é uma participação da população, de qualquer forma.

REFORMAS NO PAÍS

O deputado federal eleito Bosco Costa acha que as reformas estruturais do País têm que ser feitas a começar de cima para baixo, “não pegando apenas pequenos e pobres”.

Adiantou que se o projeto não for assim ele vota contra.

FALA DE BELIVALDO

Bosco Costa falou sobre Belivaldo Chagas: “honesto, responsável mas em razão da conjuntura política não tive como votar com ele a governador”.

– Espero que ele recupere o Estado e para isso pode contar comigo, disse.

EMPLACAR NA CULTURA

Chega a informação que a vice-governadora eleita Eliane Aquino (PT) ainda não fez qualquer pedido para colocação de algum auxiliar no Governo.

– Mas ficou implícito que ela deseja Heloisa Galdino (PT) para a Cultura.

Notas

Gilson deixa partido – O prefeito de Estância, Gilson Andrade, assinou ontem sua desfiliação do PTC. Ele deixa a sigla porque não atingiu a cláusula de barreira nas eleições. Gilson é ex-deputado estadual e foi eleito prefeito de Estância em 2016. Ele afirma que segue sem partido, mas já estuda convites de outras legendas.

Ofício de legislar – Mendonça Prado diz que um ponto fundamental para aprimorar a democracia é limitar a atuação parlamentar ao nobre ofício de legislar. Não há razão para integrantes do Legislativo intercederem na estrutura do Executivo. Essa é uma interferência indevida e prejudicial à administração pública.

Prisão de prefeito – Aumenta o valor das apostas, principalmente nos grupos sociais, do nome do prefeito de Sergipe que será denunciado pelo Ministério Público a qualquer momento. As opiniões são varias e muita especulação invadindo uma área ‘perigosa’ da internet, que acumula opiniões cuja credibilidade se põe em dúvida.

Curso da Ordem – Jair Bolsonaro, ao recusar o Revalida para médicos, aborrece a advogados que defendem concurso da OAB, mesmo que o estudante tenha concluído o curso de Direito na Facudade. Realmente, o exame da OAB desconhece os cursos de Direito, para que o estudante possa advogar depois de diplomado.

Critério técnico mínimo – A Controladoria Geral da União (CGU) encaminhou ao Governo Federal um estudo com propostas para a criação de um decreto estabelecendo a exigência de critérios técnicos mínimos para a ocupação de cargos públicos no âmbito da administração federal.

General que fortalecer Abin – General Augusto Heleno diz que “quando assumir o GSI, pretendo fortalecer a Abin dentro da lógica de que informação e comunicação são sempre poder, e isso precisa estar organizado na próxima gestão. O General Etchegoyen fez um excelente trabalho e quero me aproximar da Abin”.

Conversando

Carlos Ayres Britto – “A arte aprendeu com os ideais humanistas que esse tal de impossível não passa de um deus fajuto”.

Bola da vez – “A Rede, já com outro nome, começa a pensar nas eleições de 2020 e o nome do Dr. Emerson seria a bola da vez.

Situação caótica – As chuvas que caem no sertão e em outras regiões de Sergipe animaram também a Defesa Civil porque a situação estava ficando caótica.

Está complicada – A situação de Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana, continua complicada em razão de permanecer fora da administração.

Lista tríplice – O presidente nacional do MDB, Romero Jucá, não falou sobre o pedido da lista tríplice para indicar presidente da Fundação Ulisses Guimarães em Sergipe.

Foi a almoço – O deputado federal eleito Bosco Costa, convidado pelo futuro colega Fábio Reis, foi a Lagarto e almoçou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Assume mandato – Hilda Ribeiro, vice-prefeita de Lagarto, assume pela primeira o mandato de prefeita do município nesta manhã.

Sem reunião – A oposição ainda não teve reunião ampla em Sergipe – dificilmente terá – para definir como vai ficar no Estado.

Dedica semana – Belivaldo Chagas vai dedicar essa semana à montagem da estrutura de seu novo Governo junto a técnicos de sua equipe.