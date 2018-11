Gestão democrática: candidaturas para gestores escolares iniciam no próximo dia 3

27/11/18 - 11:08:01

A Lei da Gestão Democrática nas escolas municipais de Aracaju, a cada dia, se concretiza ainda mais. Após o processo eleitoral que elegeu os novos membros para os Conselhos Escolares, agora, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) se prepara para a eleição dos novos gestores das unidades de ensino para o mandato de 2019 a 2020.

Os profissionais da rede que fizeram o curso de Gestão Escolar oferecido pela Semed, de 8 a 10 de outubro, e que foram aprovados no exame de certificação, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do município na última segunda-feira, 26, poderão realizar a inscrição de suas chapas de 3 a 5 de dezembro. As inscrições são feitas de forma presencial, das 8h às 17h, na Coordenadoria de Gestão Educacional da Semed (Coged), na avenida Pedro Paes de Azevedo, número 761, no bairro Grageru. Serão eleitos diretores, coordenadores administrativos e coordenadores pedagógicos.

Nos últimos dias 22 e 23 de novembro, a equipe da Comissão Eleitoral Geral distribuiu nas escolas o kit eleitoral contendo todo o material de legislação referente ao pleito e todas as orientações para a formação das comissões eleitorais escolares e das primeiras ações que deverão ser realizadas nas escolas para a organização do processo eleitoral.

“Este processo eleitoral para gestores escolares é dividido em três fases: certificação, eleição e nomeação. Os candidatos que cumpriram, no mínimo, 75% da carga horária do curso de Gestão e 70% de aproveitamento do exame de certificação, que foi a elaboração de um plano de ação escolar, estão aptos a se candidatarem aos cargos”, explica a presidente da Comissão Eleitoral Geral, Maria José Guimarães.

A eleição

Os candidatos terão de 11 a 17 de dezembro para realizarem suas campanhas. O processo eleitoral que elegerá as novas equipes gestoras das escolas municipais acontecerá em todas as 74 unidades da rede no próximo dia 19 de dezembro, das 7h às 17h, nas instituições que funcionam em dois turnos; e até às 21h nas que funcionam também no turno da noite. A posse das novas equipes gestoras está prevista para acontecer até o dia 31 de dezembro.

Confira o edital do processo eleitoral.