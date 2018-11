Mais de 50 municípios aderem ao Agiliza Sergipe

Jucese atua para incluir todas as prefeituras no projeto que reduz burocracia para abrir empresa

Coordenadora do Portal de Serviços Agiliza Sergipe – ambiente virtual que faz a integração entre os dados cadastrais dos órgãos públicos envolvidos no processo de abertura, alteração e baixa de empresas -, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) vem trabalhando, constantemente, para incluir todos os municípios do estado no portal. O intuito é desburocratizar mais ainda o ambiente de negócios para os empreendedores, bem como facilitar o trabalho dos profissionais que atuam nessa área. Até o momento, 53 Prefeituras Municipais já fazem parte.

Nesta segunda-feira, 26, Campo do Brito, por meio da Prefeitura Municipal, foi mais um município sergipano a se integrar oficialmente ao Portal de Serviços Agiliza Sergipe, juntando-se também à Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Vigilância Sanitária Estadual e Corpo de Bombeiros – órgãos públicos integrantes do projeto de desburocratização do registro e licenciamento de empresas do estado.

Para selar a integração de Campo do Brito ao Agiliza Sergipe, o prefeito do município, Marcell Moade Souza, acompanhado do consultor jurídico da Prefeitura Municipal, Glissan Silveira Aragão, esteve na sede da Jucese para assinar o Termo de Cooperação Técnica. “A Junta Comercial é aliada dos empreendedores e fica imensamente feliz com a adesão de Campo do Brito. Nos últimos dias nos unificamos também outros três Municípios, Ilha das Flores, Japoatã e Pirambu, e iremos integrar mais dois esta semana, Nossa Aparecida e Moita Bonita”, afirmou o presidente da Jucese, George da Trindade Gois, durante o ato.

Emprego e renda

“Com o Portal Agiliza Sergipe, reduzimos consideravelmente o tempo médio para o registro e o licenciamento de uma empresa em nosso Estado, hoje já se abre totalmente em até dois dias úteis. E, evidentemente, reduzimos também os custos, pois colocamos um fim às peregrinações dos empresários para obter documentos necessários para regularizar um negócio na Receita Federal, Prefeitura, Bombeiros, por exemplo”, explicou o presidente da Jucese.

O prefeito Marcell Souza também destacou os predicados do Agiliza Sergipe. “O portal tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e do contribuinte sergipano que tanto sofria para abrir uma empresa, percorrendo órgãos. Portanto, para nós de Campo do Brito, é um importante passo se integrar ao Agiliza Sergipe. O empresariado é uma categoria que merece nosso respeito e atenção, pois gera emprego e renda para o nosso estado”, disse.

Já o consultor jurídico tributário de Campo do Brito ressaltou que o Portal Agiliza facilita a vida fiscal dos municípios. “Ele possibilita uma integração Município, Junta Comercial no tocante à base de dados de todos os contribuintes. É uma ferramenta muito boa, que ajuda os municípios tanto na desburocratização dos procedimentos administrativos de abertura, alteração e baixa das empresas, como também na efetivação do seu poder de polícia na questão fiscal”, afirmou Aragão.

