MARIA DO CARMO SERÁ AGRACIADA PELO MINISTÉRIO TRABALHO

27/11/18 - 16:22:53

A senadora Maria do Carmo Alves será agraciada nesta quarta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho, com a Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, no grau de Grande Oficial, em reconhecimento às contribuições que prestou às relações do trabalho e ao engrandecimento do país.

A solenidade de outorga será às 15h, no Tribunal Superior do Trabalho, presidida pelo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello.