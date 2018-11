JEFERSON: MEU PROJETO PARA 2019 É AJUDAR BELIVALDO GOVERNAR

27/11/18 - 05:24:16

Reeleito com 34.736 votos em outubro passado, o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual e presidente do PSD em Sergipe, Jeferson Andrade, não esconde sua gratidão com o eleitorado sergipano que lhe conduziu para mais um mandato. O jovem parlamentar diz ter consciência que a cada reeleição sua responsabilidade aumenta ainda mais e planeja ampliar sua atuação, tentando minimizar os problemas da coletividade. Ele também reforça seu compromisso com o governo de Belivaldo Chagas (PSD) e Eliane Aquino (PT).

Sobre o resultado da eleição, Jeferson avalia que foi muito gratificante. “A gente tem consciência do nosso potencial, daquilo que realizamos para o coletivo, das necessidades daqueles que precisam da assistência do poder público. Falo com propriedade do povo pobre do meu querido Sertão, de gente trabalhadora que precisa de atenção, sobretudo em tempos de crise financeira e forte seca. Nós estamos sempre presentes, levando esse apoio, e nosso trabalho foi reconhecido”.

Em seguida, Jeferson explica que sua surpresa foi ser o terceiro mais votado do Estado. Segundo ele, muitos duvidavam de sua reeleição pelo estilo mais “sereno” de fazer política no parlamento. “Somos eleitos e reeleitos para exercer o mandato de deputado ao longo de quatro anos. Não sou parlamentar apenas no plenário da Assembleia. Tenho consciência do tamanho da minha responsabilidade e sei da expectativa que as pessoas têm do nosso mandato. Sou grato ao povo de Sergipe por mais uma expressiva votação”.

Projeto para 2019

Questionado sobre sua atuação e seus projetos a partir do novo mandato que se inicia em fevereiro de 2019, Jeferson diz que pretende ser cada vez mais atuante, que vai continuar fazendo a “ponte” entre as demandas das comunidades e o poder público, sendo um parceiro dos colegas de Assembleia Legislativa e do governo do Estado como um todo.

“Tenho acompanhado as transformações na política, tenho conversado com alguns especialistas e pretendo ser ainda mais participativo dentro da Casa. Estamos vivendo uma forte crise financeira, nossos colegas deputados estão somados e minha proposta é de fortalecer ainda mais o Poder Legislativo, auxiliando o presidente e amigo Luciano Bispo (MDB), além de ajudar Belivaldo (Chagas) a governar, a superar os problemas. Essa é a nossa forma de fazer política, sendo amigo dos amigos” pontuou.

PSD

Sobre seu partido, Jeferson, que é o presidente do Diretório Estadual, disse que a ideia é buscar fortalece-lo ainda mais nos próximos anos. “A cada eleição o PSD é uma das legendas que mais crescem em Sergipe. Somos reconhecidos nacionalmente pelo presidente Gilberto Kassab. Temos o governador, o deputado federal mais votado, deputados estaduais, vereadores na capital e no interior, além de fortes lideranças políticas. Vamos trabalhar para que o PSD amplie seus quadros e saia ainda mais vitorioso nos pleitos de 2020 e 2022”, anunciou.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadilson Simões