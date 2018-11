Santa Maria: Jason intermedeia solução entre Conselho e a Saúde

27/11/18 - 13:15:41

por Henrique Matos

Moradores do Santa Maria, o segundo bairro mais populoso de Aracaju, estavam angustiados com a informação falsa de que a Unidade de Saúde Celso Daniel já tinha sido reformada. O Conselho Local de Saúde havia feito uma fiscalização e não concordava com essa afirmativa. Eles procuraram o vereador Jason Neto, que intermediou uma conversa com a secretária Municipal de Saúde, Waneska Barbosa, nessa segunda (dia 26).

A secretária Waneska e sua diretoria explicaram que as obras estavam paradas por falta do repasse do Ministério da Saúde. “O Ministério da Saúde suspendeu o repasse por se tratar de um período eleitoral, por isso a empresa que executava os serviços paralisou as atividades, mas com a certeza de seu retorno assim que houver a verba”, explicou a secretária.

O vereador Jason Neto explicou que muitas notícias surgem de forma maldosa, e a melhor opção é buscar a verdade nos lugares certos. “Assim que o presidente e os conselheiros falaram comigo, eles estavam revoltados e eu os afirmei da importância de irmos direto à Secretaria da Saúde de Aracaju. Sei do compromisso da secretária Waneska Barboza, que é uma técnica e tem se dedicado às demandas da população”, destacou Jason.

O presidente do Conselho se Saúde do Santa Maria, Ewerton Menezes, afirmou que a preocupação era porque não via mais os trabalhadores na obra, faltava muita coisa a ser feita, mas os moradores não sabiam o que estava acontecendo e a notícia era de que a empresa tinha terminado o serviço. O conselheiro Marivaldo Menezes destacou “como a comunidade pode saber se a empresa está realmente cumprindo o acordado? Precisamos contrapor, porque muitas coisas não batem com o que falavam do serviço executado”.

A secretária de Saúde voltou a tranquiliza-los, ao afirmar que só fora pago 20% do valor total, mesmo a empresa já tendo mais serviços executados. “A empresa retornará a obra assim que o dinheiro do Ministério da Saúde estiver disponível no Fundo Municipal. Fui à Brasília para solicitar agilidade nessa liberação. Para nós não é interessante paralisar obras, é um transtorno para nós e para a sociedade”, destacou Waleska.

Elizabeth Pitta

Na reunião, o vereador Jason Neto ficou muito feliz ao saber que sua indicação será atendida para o retorno do funcionamento da Unidade de Saúde Elizabeth Pitta, também no Santa Maria. A Secretaria Municipal de Saúde está finalizando o contrato de aluguel do novo local para as adequações, e a Unidade deverá funcionar ainda em dezembro. “Os vereadores têm que fazer esse elo entre as comunidades e os órgãos. Trabalho dessa forma e sempre sou muito bem atendido onde chego”, finalizou Jason.

Foto assessoria