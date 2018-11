SEBRAE ELEGE A NOVA DIRETORIA PARA QUADRIÊNIO 2019/2022

27/11/18 - 13:06:45

Chapa de consenso foi definida pelo Conselho Deliberativo Estadual.

O Conselho Deliberativo do Sebrae em Sergipe definiu os membros que irão compor a Diretoria Executiva do órgão para o quadriênio 2019/2022. Paulo do Eirado Dias Filho assumirá a Superintendência do órgão, enquanto Emanoel Sobral e Eduardo Prado Oliveira Júnior ocuparão as Diretorias Técnica e Administrativo-Financeira, respectivamente. O empresário Marcos Pinheiro, por sua vez, ocupará a presidência do Conselho Deliberativo.

Os empossados foram eleitos por meio de um consenso entre as 15 entidades que compõem o Conselho. Com a posse dos novos representantes, deixam de integrar a direção da entidade Marcelo Barreto, que respondia pela Diretoria Técnica, e Gilson Figueiredo, que presidiu o Conselho Deliberativo durante os últimos quatro anos.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos Epifânio Fontes de Góes, Anselmo de Oliveira e Valdemir Alves de Oliveira (titulares), Raildo Vieira Menezes, Élida Maria Cândida Pereira e Mônica Marques do Nascimento (suplentes).

Perfil dos novos dirigentes

Paulo do Eirado Dias Filho é graduado em Pedagogia e especialista em pedagogia empresarial, ambos os cursos pela Faculdade São Luiz de França. Atuou como supervisor e consultor de informática na iniciativa privada, foi gerente de informática da Assembleia Legislativa, diretor Administrativo-Financeiro do Sebrae entre 2003 e 2009 e é o atual Diretor Regional do Senac em Sergipe.

Emanoel Sobral é formado em Administração de Empresas, foi prefeito do município de Itaporanga D´Ajuda, diretor do Serviço de Administração Geral (SAG) da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo, Diretor de Coordenação da área de Sinalização e Planejamento de Trânsito do Detran, Diretor de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Segrase, Diretor Técnico do Sebrae em Sergipe por três oportunidades, além de também já ter ocupado a superintendência do órgão no biênio 2009/2010 e no quadriênio 2015/2018.

Eduardo Prado de Oliveira Júnior é graduado em Administração de Empresas e foi assessor Administrativo do Tribunal de Contas de Sergipe, coordenador técnico do Senac na área de cursos profissionalizantes, coordenador técnico do Sest Senat na área de Serviços Sociais, prefeito do município de Santa Rosa de Lima entre os anos de 2009 e 2012 e diretor Administrativo Financeiro do Sebrae entre os anos de 2015 e 2018.

Marco Aurélio Pinheiro é bacharel em Educação Física, empresário da área de segurança privada e atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese). Também ocupa do cargo de Presidente das Associações Comerciais, Industriais e Agropastoris do Estado de Sergipe (Faciase) e é dirigente sindical na Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada. Já atuou nas áreas de eventos e turismo e foi um dos fundadores do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Sergipe (Sindesp).

O Sebrae

O Sebrae é uma é uma entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo. O órgão tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia de Sergipe e do Brasil. Além da sede, em Aracaju, a entidade também possui escritórios regionais localizados nas cidades de Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

Por Bruno Leonel

Foto assessoria