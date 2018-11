TRT20 REALIZA SELEÇÃO PARA ESTÁGIO EM INFORMÁTICA

27/11/18 - 12:34:31

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizará processo seletivo para estágio na área de Informática, visando o preenchimento de 1 vaga, bem como formação de cadastro reserva.

As inscrições deverão ser realizadas de 27/11 a 03/12/2018, de forma exclusivamente eletrônica, através de formulário de inscrição disponibilizado na página do TRT20 na internet, no endereço eletrônico www.trt20.jus.br . Ao acessar o site, o usuário deverá seguir o seguinte passo a passo: Concursos – Estagiário – Informática – 2018 – Edital 26/11/2018. A prova será realizada no dia 07/12, às 14h, no edifício-sede do TRT20.

Poderão participar da seleção de estágio os alunos matriculados nos cursos de nível superior na área de Informática das instituições de ensino conveniadas.

Da assessoria