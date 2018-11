Vereador professor Bittencourt pede apoio para atletas sergipanos

27/11/18 - 15:10:48

por Acácia Merici,

Na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira, 27, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) para usou a tribuna para fazer um convite aos parlamentares presentes. Sensível às causas sociais e com o olhar voltado para valorização do esporte, Bittencourt apresentou um grupo de atletas de boxe que fará parte de um Campeonato Nacional da modalidade, que será realizado na cidade de Fortaleza, Ceará, entre os dias 01 e 09 de dezembro. O objetivo é selecionar representantes da categoria para as Olimpíadas de Tóquio, em 2022.

“A presença dos atletas sergipanos em eventos de grande porte é de extrema importância, porque traz representatividade ao estado e valorização a prática esportiva. O evento será no começo do próximo mês e, antecipadamente, convoco aos colegas vereadores para ter um olhar diferenciado com nossos atletas e colaborar com a ida deles a esse e outros campeonatos”, informou.

O parlamentar destacou a importância do empresariado sergipano no patrocínio de diversos atletas para que possam ter condições adequadas para a prática esportiva, treino e, consequentemente, a participação em eventos nacionais e até internacionais.

“Nossa capital possui grandes talentos e que precisam ser reconhecidos e valorizados. Temos o amigo Valter Duarte que desenvolve um trabalho incrível com crianças e adolescentes, e que merece toda visibilidade. O esporte ainda resiste graças a essas pessoas que não medem esforços porque sabem que a prática esportiva faz a diferença na vida de quem precisa. Conclamo os empresários e colegas parlamentares para conhecer esses projetos e ajudar nossos atletas no que for preciso”, afirmou Bittencourt.

Foto César de Oliveira