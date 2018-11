CAMINHONETE SEM FREIO DE MÃO ACIONADO ATROPELA PESSOA

28/11/18 - 13:14:10

Uma caminhonete que estava sem o freio de mão acionado, atropelou um pedestre em frente ao hospital Santo Antonio em Aracaju, no inicio da tarde desta quarta-feira (28).

As informações são de que o motorista da caminhonete D-20, teria deixado o veículo em uma ladeira e quando já tinha saído do carro, este acabou descendo uma grande ladeira, bateu em um muro e terminou por atropelar um pedestre já fora do pátio do hospital.

Não há até o momento informações sobre o estado de pessoa da vitima.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias