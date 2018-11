DEPUTADO CONDENA A LIBERAÇÃO DO CULTIVO DA CANNABIS SATIVA

28/11/18 - 16:34:43

O deputado estadual Antônio dos Santos (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira (28), para condenar a proposta de lei que permite o cultivo da cannabis sativa para uso pessoal terapêutico, desde que haja prescrição médica. O projeto foi aprovado mais cedo na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado.

O texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ser votado no plenário do Senado. Em seguida, precisará ser apreciado na Câmara dos Deputados. Antônio dos Santos destacou o voto contrário do senador Eduardo Amorim (PSDB). A cannabis sativa é a planta que dá origem à maconha.

“Fui comunicado dessa votação como presidente da Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, por ter acompanhado outras votações e audiências públicas sobre o tema. Desde então que percebi que essa história de uso medicinal tinha por trás a intenção da liberação para o uso recreativo. Descobrimos, denunciamos e o projeto havia parado de tramitar”, explicou o deputado.

Em seguida, Antônio dos Santos agradeceu o voto contrário dado pelo senador Eduardo Amorim e disse que se o uso medicinal da maconha procede, que este tratamento seja feito pelo SUS e que as autoridades simplesmente não liberem o seu cultivo. “A gente percebe que por trás dessa liberação há o interesse em liberar a droga de uma forma geral”.

“O Estado já tem sido vítima do tráfico de drogas e isso termina contaminando muitos usuários, vítimas desse sistema. Depois o próprio Estado não nada e aí temos um problema social maior. Em 2017 foram mais de 63 mil assassinatos brutais e quase 90% deles tinham relação com drogas. Estou concluindo meu mandato, mas não deixarei de lutar contra essas aberrações e pelos valores da vida e da família. Como um País que não cuida dos seus dependentes químicos vai liberar esse cultivo para termos mais dependentes?”, questionou o deputado.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões