MULHERES DE PEITO: DIREÇÃO DO CIRURGIA PRECISA TOMAR PROVIDÊNCIAS

28/11/18 - 06:05:58

O Movimento Mulheres de Peito realizou uma vigília durante toda terça-feira, 27, para denunciar o fechamento da unidade de Radioterapia do Hospital de Cirurgia, em Aracaju. Segundo a direção da unidade hospitalar, a peça para conserto da máquina que realiza o tratamento radioterápico não existe no mercado.

Porém, de acordo com Sheyla Galba, integrante do Movimento Mulheres de Peito, o engenheiro responsável pela máquina ainda não foi procurado pelo Cirurgia para que possa realizar o reparo do aparelho. “Enquanto isso, várias pessoas no nosso Estado estão sem o devido tratamento contra o câncer. Sabemos que tem peça no mercado e temos conhecimento de onde encontrá-la. Pedimos à sociedade que se junte a nós nesta causa. A direção do Hospital de Cirurgia precisa tomar providências”, disse Sheyla.

Por Fábio Viana

Foto internet