Divisão do bolo

28/11/18 - 07:51:49

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deve se reunir, em breve, com líderes dos partidos aliados para dividir o Estado em fatias generosas. Ficarão com as partes mais saborosas os que melhor contribuíram com a reeleição do pessedista. Durante o encontro, Belivaldo ouvirá o que cada um pretende, para só então dizer o que pode oferecer. Claro que o bolo colocado à mesa para divisão não será tão grande e saboroso como nas épocas das vacas gordas, porém deve saciar a fome dos partidos, afinal é toda a estrutura administrativa do Estado que será rateada. Resta saber se todos os beneficiados com essa divisão estão mesmo preocupados com um futuro melhor para Sergipe ou se existe quem esteja pensando apenas em se locupletar, à maneira dos piratas contemplados com a pilhagem dos navios saqueados em alto mar. Aguardemos, portanto!

Navalha cega

A Justiça anulou as condenações dos 10 acusados de terem metido a mão grande nos recursos para duplicação da Adutora do São Francisco. Para inocentar os réus da chamada Operação Navalha a 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região arguiu a nulidade das provas, tidas como frágeis por demais. Entre os absolvidos estão o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição, e o empresário João Alves Neto. Homem, vôte!

Quer melar a festa

A depender do Ministério Público Eleitoral, os sergipanos voltarão às unas em breve. Segundo a procuradora Eunice Dantas, o governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) abusou do poder econômico e político ao usar a estrutura do governo na campanha eleitoral. Chagas nega ter cometido crime, alegando que agiu estritamente dentro da lei. Então, tá!

Luto

Será sepultado daqui a pouco, o corpo do blogueiro Jorge Ribeiro, 66 anos. Ele ficou conhecido pelas postagens de notícias que fazia diariamente nas redes sociais. Jorge Ribeiro morreu ontem, vítima de um câncer no pâncreas. O corpo está sendo velado no Osaf, à rua Itaporanga, devendo o sepultamento ocorrer às 10h, no Cemitério Santa Isabel, em Aracaju. Descanse em paz, amigo!

Cabo eleitoral

Mesmo estando sem mandato a partir de 2019, o deputado federal André Moura (PSC) é visto como bom cabo eleitoral de Rodrigo Maia (DEM), que pretende se eleger presidente da Câmara Federal. Pelo menos é o que revela o jornalista da Revista Época, Murilo Ramos. Segundo o coleguinha, Moura “é político influente entre os deputados do centrão e poderá amealhar alguns votos para o demista”. Marminino!

Calor do inferno

Comprados há mais de dois anos para climatizar o Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítimica, anexo ao Batistão, os aparelhos de ar refrigerados continuam encaixotados. A explicação do governo estadual para tamanho desleixo é que não tem recursos para bancar a energia consumida pelos equipamentos. E enquanto eles se depreciam, as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítimica treinam num calor infernal. Misericórdia!

Contas online

As empresas de qualquer tamanho poderão abrir contas em banco por meio da internet. Esse tipo de conta é igual a uma conta normal, com a diferença de não exigir a ida a uma agência bancária para abri-la. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a mudança vai melhorar a concorrência entre os bancos, ao permitir a instituições financeiras com menos agências oferecer a abertura de contas a todos os públicos. Ah, bom!

Rede visita obra

Representantes do partido Rede em Sergipe visitaram, ontem, as obras do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe I, na Barra dos Coqueiros. A comitiva foi composta pelo senador eleito Alessandro Vieira e os deputados estaduais Georgeo Passos, Kitty Lima, Samuel Carvalho. Considerado o maior da América Latina, o empreendimento terá capacidade de gerar 1.5 GW e atender 15% da demanda energética do Nordeste. O projeto deve entrar em operação no começo de 2020. Legal!

Chega de violência

Pesquisa revela que 55% dos jovens com idades entre 15 e 24 anos já praticaram algum tipo de violência contra as mulheres. Feita pelo Instituto Data Popular, a sondagem citou agressões como xingar, empurrar, ameaçar, dar tapa, impedir de sair de casa, proibir de sair à noite, não deixar usar determinada roupa, humilhar em público, dar um soco, obrigar a ter relação sexual sem vontade e ameaçar com arma. Entre as mulheres ouvidas pela pesquisa, 66% disseram já ter sido vítima de um desses tipos de agressões. Vixe Maria!

Noventa toma posse

E o deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) acaba de ser reempossado na presidência do Sindmotoristas, de São Paulo. No discurso, o sindicalista e parlamentar sergipano disse “ser uma honra presidir, pela segunda vez, o maior sindicato de transporte da América Latina e representante da classe trabalhadora no Congresso Nacional”. Valdevan também lamentou a retração da economia, o desemprego de milhões de brasileiros e o sucateamento dos direitos trabalhistas. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 28 de junho de 1958.

