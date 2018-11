Domingo será realizado missa de 5º ano de morte do governador Marcelo Déda

28/11/18 - 17:53:32

Neste domingo, 02 de dezembro, completam-se 05 anos do falecimento do ex-governador Marcelo Déda. Em sua homenagem, seus familiares e o Instituto Marcelo Déda realizarão uma missa campal, a partir das 16h, no Monumento em sua homenagem localizado no Parque da Sementeira, na Av. Beira Mar, em Aracaju.

Após a celebração, haverá uma apresentação do Grupo de Câmara da Orquestra Jovem de Sergipe, projeto iniciado com o incentivo do ex-governador e que hoje transforma a vida de dezenas de meninos e meninas do bairro Santa Maria através da inicialização e aprimoramento na música clássica.