FAMÍLIA ALIADA DE BELIVALDO PODE DISPUTAR PREFEITURA DE APARECIDA

28/11/18 - 09:06:01

Mal terminam as eleições de 2018, no interior sergipano o burburinho politico é grande com vistas ao pleito de 2020, quando haverá eleições para prefeito e vereadores. Os agrupamentos começam a se articular e preparar as possíveis chapas majoritárias e proporcionais, além de alistar novos filiados que almejem participar da disputa para cargos de vereadores.

Em Nossa Senhora Aparecida, médio sertão de Sergipe, a sucessão à prefeita Vera Souza (MDB) está a todo vapor e várias lideranças começam a se articularem para 2020 com possibilidade reais de vitória.

O nome que deve encabeçar a chapa situacionista com o aval da atual gestora é do atual vereador e presidente da Câmara, Alexsandro Totô (MDB), que é neto do ex-prefeito de Aparecida por três mandatos Manoel Torquato de Jesus, conhecido por seu Tenente. Totô deve permanecer no comando do legislativo municipal pelo próximo biênio e garantir um arco de alianças com vários partidos aliados.

Já para a vaga de vice o nome que surge com força é o de Juciene Maria, diretora da Biblioteca Epifânio Dória, irmã de ex-vereador Filemon Carneio (im memoriam) e aliada de primeira hora do governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD).

As conversas seguem adiantadas e conta com o apoio integral da perfeita Vera e pode ter o aval decisivo de Belivaldo.