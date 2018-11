Governador promove Oficiais da PM após cobranças do Deputado Capitão Samuel

28/11/18 - 11:00:53

Depois das insistentes cobranças do Presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese e deputado estadual, Capitão Samuel, finalmente o Governador publica no Diário Oficicial desta quarta-feira, 28, às promoções dos Oficiais da Polícia Militar de Sergipe. Estas promoções deveriam ter sido realizadas no mês de agosto do corrente mês, mas, finalmente, chegaram.

Estas promoções regularizam a situação de promoção dos Oficiais da PMSE e permite que a partir de dezembro possam seguir, normalmente, as demais promoções.

Segundo o Capitão Samuel a promoção é um direito dos Oficiais e a sua chegada é um reconhecimento esperado. “Quero aproveitar a oportunidade para agradecer pela atenção do governador Belivaldo Chagas e por atender o nosso pedido, além disso quero parabenizar os colegas oficiais pela conquista. Esperamos que daqui pra frente possamos dar sequência às promoções sem atrasos”, declara.

Fonte e foto assessoria