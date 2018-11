MARINHA ABRE 533 VAGAS PARA O SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO

28/11/18 - 09:19:10

Estarão abertas, no período de 27 de novembro à 11 de dezembro de 2018, as inscrições de candidatos, com mais de 18 anos, para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV), para ambos os sexos, como Praça da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2), para o preenchimento de vagas em Salvador, com formação em: Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Enfermagem, Farmácia, Gráfica, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica Automotiva, Nutrição e Dietética, Patologia Clínica e Telecomunicações, no nível médio técnico; Marcenaria e Soldagem no nível fundamental profissionalizante.

Para Aracaju-SE e Pirapora-MG há vagas em enfermagem, no nível médio técnico. A seleção é nacional, com 533 vagas no total, que podem ser conhecidas visitando a página www.ingressonamarinha.mar.mil.br Para a área do Comando do 2º Distrito Naval são 60 (sessenta) vagas e as inscrições são feitas no site www.com2dn.mar.mil.br.

A seleção é constituída de uma Prova Objetiva de Língua Portuguesa e Formação Militar-Naval, Prova de Títulos, Verificação de Dados Biográficos e Documental, Teste de Aptidão Física e Inspeção de Saúde. A taxa de inscrição é de R$75,00. Todas as informações necessárias são encontradas no Aviso de Convocação nº 04/2018, publicado no Diário Oficial da União e nos sites referidos.

SERVIÇO: SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE PRAÇAS-2019

Inscrições: 27/11 a 11/12/18.

Vagas: 533 no total – 60 (Sessenta) para a área do Comando do Segundo Distrito Naval Taxa de Inscrição: R$ 75,00. Data da prova: 17/03/19 Informações: telefone (71)3507-3877

Fonte Marinha do Brasil