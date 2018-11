PARLAMENTARES VISITAM TERMOELÉTRICA NA BARRA DOS COQUEIROS

28/11/18 - 13:00:05

Com a finalidade de acompanhar o andamento das obras da maior usina termoelétrica da América Latina, no município de Barra dos Coqueiros, os deputados estaduais Maria Mendonça (PSDB), Capitão Samuel (PSC), Georgeo Passos (REDE), Jeferson Andrade (PSD), Zezinho Guimarães (MDB) e os parlamentares eleitos, Zezinho Sobral (PODE), Adailton Martins (PSD), Diná Almeida (PODE), Dilson de Agripina (PPS), Dr Samuel Carvalho (REDE) e Kitty Lima (REDE), visitaram o espaço e ouviram atentamente a explicação dos diretores da General Eletric (GE), Luciano Silva, e o presidente das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), Pedro Litsek, que apresentaram a importância do projeto para o sistema elétrico nacional e para Sergipe.

Na ocasião, explicaram como será o funcionamento da maior termoelétrica a gás natural da América Latina, que entrará em operação comercial em janeiro de 2020.

Sobre a termoelétrica

A previsão de investimento na obra (recursos próprios) é de R$ 5 bilhões. Pela sua estrutura, é considerada a maior da América Latina. A implantação do complexo, denominado de Governador Marcelo Déda teve início em agosto de 2016.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação/Celse