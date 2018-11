PMA INICIA INSCRIÇÕES DO PSS PARA CONTRATAR PROFESSORES

28/11/18 - 06:15:55

Cumprindo os prazos estabelecidos em edital, a Prefeitura de Aracaju inicia nesta quarta-feira, 28, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Educação (Semed), que oferece 200 vagas temporárias para professores que atuarão em escolas da rede municipal. Os candidatos devem realizar a inscrição, somente via internet, até às 23h59 do próximo dia 3 de dezembro, horário local.

O formulário eletrônico para a inscrição está disponível no site da Prefeitura de Aracaju. O candidato deverá preencher rigorosamente os campos contidos no formulário, observando que a pontuação é calculada automaticamente pelo sistema, tendo como base a quantidade de documentos informados pelo próprio candidato. Após a confirmação da inscrição, não será mais possível fazer alterações.

Depois de preencher o formulário, o candidato deverá imprimir duas vias do comprovante de inscrição e apresentá-las no ato da entrega da documentação. As inscrições para o PSS são gratuitas. De acordo com o edital, a remuneração mensal estabelecida para a função de professor substituto será de RS 2.560,99, para a carga horária de 40 horas semanais (35 horas em sala de aula e mais cinco horas para planejamento).

Entre os requisitos, é exigido que o candidato possua habilitação ou formação profissional para o exercício do cargo ou função. As áreas de atuação serão as seguintes: Educação Infantil e 1º segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); Português (6º ao 9º ano) Matemática (6º ao 9º ano); História (6º ao 9º ano); Geografia (6º ao 9º ano); Ciências (6º ao 9º ano) e Inglês (6º ao 9º ano). O candidato poderá se inscrever em apenas uma dessas áreas. O resultado provisório será divulgado no site da Prefeitura de Aracaju no dia 21 de dezembro.

Para conferir o cronograma e outras informações sobre o processo seletivo, acesse o edital

Foto Walter Martins

PMA