Polícia Municipal de Rosário do Catete recupera 21° Veiculo tomado de assalto em 2018

28/11/18 - 15:16:30

Na noite dessa Terça-feira 27, a Polícia Municipal (Guarda Municipal) de Rosário do Catete foi informada por populares que 02 indivíduos em uma moto preta estavam em atitude suspeita circulando nas ruas do município.

As equipes de rondas preventivas foram acionadas colhendo informações de que a dupla ao visualizar a viatura caracterizada, teria saído do município em direção ao município de General Maynard. Em ato contínuo foi realizado diligências sentido General Maynard onde com apoio da população foi localizada a moto Fan de cor preta com placa IAH-8125 com restrições de ROUBO.

Portanto, a referida moto foi encaminhada para delegacia de Carmopolis, para ser entregue ao proprietário! Esse foi o 21° veiculo recuperado somente no ano 2018.