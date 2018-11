Prefeito de General Maynard apresenta Projeto para criar Guarda Municipal

28/11/18 - 08:44:53

Na noite desta terça-feira, 27, a Câmara Municipal de General Maynard apresentou projeto que foi enviado pelo Prefeito, que dispõe da Lei N° 09/2018.

O qual esteve presente as guardas de Própria, Rosário, onde faz um trabalho belíssimo, mostrando a realidade das guardas locais e explicando aos vereadores todo o funcionamento da guarda e as dúvidas do projeto que foi apresentado.

Esse projeto vem viabilizar garantias de direitos aos guardas, e também instituição de caráter civil,uniformizada, armada, com regime especial de hierarquia e disciplina, além de ter como objetivo maior, trazer a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício de cidadania e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução de sofrimentos e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, uso progressivo de força.

“Isso não é só um sonho que começa a ser realizado para a população Maynardense. A Guarda vai da mais segurança para o município de vocês, nós estaremos aqui para ajudar e entregar a população uma guarda eficiente e de responsabilidade” comentou o Secretário de Ordem Pública de Rosário do Catete, Sr. Marcos Batista.

“É um marco histórico para o município de General Maynard, a população irá fica muito orgulhosa dos nobres vereadores e do prefeito caso esse projeto seja aprovado, estaremos sempre a disposição dos colegas de General. e com certeza irá melhorar a segurança do município.” Ressaltou o sr. Antônio, Secretário de segurança do município de própria.

“Com certeza vamos da prioridade ao projeto. Acredito que todos os vereadores votarão pela aprovação desse projeto importante para o nosso povo.” Disse o Presidente da Câmara, Gilmar Francelino (Tó).

Durante a sessão estiveram presentes moradores, funcionários efetivos, contratados, representantes das Guardas Municipais de Rosário, Propriá, Carmopolis, Santo Amaro, Sindicatos de Guardas, assessores do Prefeito, os secretários Wilson Ismerin (planejamento) Danilo Rocha (controle interno).

Fonte ascom General Maynard