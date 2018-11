Senar Sergipe realiza 2ª etapa do Programa Saúde no Campo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) realizou nesta terça-feira, 27, a segunda etapa do Programa Saúde no Campo no município de Campo do Brito. Os pacientes receberam diagnóstico e encaminhamento dos exames realizados no dia 14 de novembro.

O Programa Saúde no Campo aconteceu em duas etapas no povoado Cercado em Campo do Brito. Na primeira etapa, foram realizadas palestras de sensibilização e exames de citologia, PSA e testes rápidos de sífilis, hepatite B e C e HIV. Na segunda etapa, os pacientes recebem os exames e passaram por consultas.

O produtor rural José Batista de Oliveira realizou o exame de PSA e retornou para receber o resultado. “Fiz os exames e o médico disse que deu tudo normal. Foi bom demais o que teve aqui no nosso povoado. Agora é cuidar da saúde”.

Segundo o urologista Lucas de Oliveira Malheiros Meira, o câncer de próstata tem cura quando identificado de forma precoce, por isso a importância da realização de exames periódicos.

“O câncer de próstata é o mais frequente no sexo masculino perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. É um dos tipos de câncer mais implicado com a mortalidade masculina. A doença detectada no início é possível cura. A partir do momento que você detecta estado avançado, só cuidados paliativos”, explica Lucas.

A dona de casa Josefa Andrade Cruz também recebeu os exames e saiu feliz com o resultado. “Meu exame deu tudo certo. Foi uma coisa muito boa para a nossa saúde. Tem que se cuidar”.

A enfermeira Andreza Silviano atendeu as mulheres que realizaram os exames de citologia. “A gente realizou há uma semana os exames e hoje estamos aqui para realizar o tratamento e entrega dos resultados com encaminhamentos, se houver necessidade. A gente sabe que tem crescido o câncer de colo do útero e de mama, então é importante a realização desses exames porque se for identificado a doença precoce fica mais próximo da cura”.

Programa

O Programa Saúde no Campo tem por objetivo conscientizar homens e mulheres do campo sobre o câncer de próstata e colo do útero. Durante ação, são disponibilizadas 100 testes rápidos, 150 exames de citologia e 150 exames de PSA.

