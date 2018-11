Bancários terão curso de Paternidade Responsável neste final de semana

29/11/18 - 13:13:18

A 5ª edição do Curso de Paternidade Responsável do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE) será realizada neste sábado e domingo (1º e 2 de dezembro). As aulas serão realizadas na sede do sindicato, das 8h às 14h. A orientadora será a enfermeira e gerente de UTI Neonatal do curso, Monique Daniela Lima Cabral.

Lançado no início do ano 2017, o curso tem o objetivo de preparar os bancários para compartilhar os cuidados com os bebês e ao mesmo tempo garantir o acesso à ampliação da licença paternidade, de cinco dias para 20 dias, um direito instituído pela Lei n° 13.257/16. De acordo com o secretário de Saúde e Condições de Trabalho do SEEB/SE, Adêniton Santana, as inscrições podem ser feitas diretamente no sindicato pelo telefone (79) 2107. 1868.

Para a presidenta do SEEB/SE, Ivânia Pereira, “para além de práticas e técnicas de cuidados com o bebê, os bancários são provocados a compreender e assimilar o papel dos homens na sociedade contemporânea, os aspectos psicológicos e legais da paternidade e a educação para igualdade”.

Serviço:

O quê: Curso de Paternidade Responsável

Quando? 1º e 2 de dezembro de 2018 (sábado e domingo)

Que horas? das 8h às 14h

Onde? Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE)

Por Déa Jacobina Ascom SEEB/SE