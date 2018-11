Bittencourt; parceria público-privada é fruto do diálogo de uma gestão que trabalha

29/11/18 - 13:03:53

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) avalia como positiva a realização do Révellion de Aracaju, cuja programação foi anunciada nesta quarta-feira, 28, pelo prefeito Edvaldo Nogueira. O evento acontecerá na Orla de Atalaia através da parceria entre o Governo de Sergipe, através do Banese, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp). Na opinião do parlamentar, a festa da virada é um momento aguardado por todos os aracajuanos e pela rede hoteleira, por movimentar o turismo e fortalecer a economia.

“Aracaju possui a mais bela Orla do Brasil e recebe muitos turistas durante o fim de ano. Sem dúvida, o Révellion é muito aguardado por todos, gera empregos diretos e indiretos, contribui com a economia e valoriza a nossa cultura. Mais uma vez, a gestão de Edvaldo Nogueira dá um grande salto, buscando parcerias para viabilizar ações que atendam aos anseios do povo de Aracaju”, comenta Bittencourt.

O Révellion de Aracaju acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas, e contará com os shows de Samba do Arnesto, Luanzinho Moraes e Chiclete com Banana, além da tradicional queima de fogos na Orla da Atalaia.

De acordo com o vereador, mesmo com todas as dificuldades financeiras, a Prefeitura não mede esforços para levar alegria à população e agradecer por toda confiança depositada à gestão no ano de 2018. Para isso, as parcerias público-privadas fazem a diferença para a concretização dos projetos culturais, a exemplo, também, do Natal Iluminado, no Centro da capital.

“Toda parceria é bem-vinda, seja público-privada ou o Governo e Prefeitura. São muitas parcerias firmadas que agregaram valor ao trabalho da Prefeitura, beneficiando a população. Tudo isso é fruto de diálogo e de uma gestão que trabalha para a municipalidade. Parcerias são trabalhos de responsabilidade social. Parabenizo a Edvaldo Nogueira por sempre buscar mecanismos e encontrar caminhos para vencer os obstáculos. À Funcaju, pelo trabalho desenvolvido. Ao nosso governador Belivaldo Chagas por estar sempre de braços abertos para dialogar e somar, a toda direção do Banese e da Setransp por apoiar o desejo da Prefeitura por, mais uma vez, concretizar esse momento especial para o nosso povo”, afirma.

Foto Gilton Rosas