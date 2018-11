Bombeiros realizam nova edição do Projeto Surf Salva em praia da capital

29/11/18 - 12:41:16

Instruções teóricas e práticas ocorreram na manhã de quarta-feira, 28

Foi realizada mais uma edição do projeto Surf Salva na manhã desta quarta-feira (28). O projeto é uma ação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) em parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) e busca orientar surfistas sobre a forma mais segura de ajudar alguém sem situações de afogamento.

O curso começou por volta das 7:30 no Hotel Orion, dividido em duas partes, a primeira com instruções teóricas de salvamento aquático focando na cadeia da sobrevivência do afogado e prevenções adotadas para a pratica do surf e em sequência parte prática do afogado na praia da Cinelândia.

De acordo com o representante do Salva Surf Brasil, João Paulo Figueiredo essa parceria é de extrema importância “Com a chegada do verão, o nível de afogamento em Sergipe vem crescendo e o surfista acaba sendo um parceiro nesse projeto, por muitas vezes são eles que observam os primeiros índices de afogamento do banhista, eles podem fazer esse trabalho de resgate e salvamento a partir de agora” explica.

O curso que contempla aulas teóricas e práticas também será realizado nos dias 29 de novembro em Aracaju e 30 de novembro na Barra dos Coqueiros com turmas diferentes e em media de 30 alunos.

Fonte: Ascom/CBM