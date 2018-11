CERIMÔNIA DE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO ACONTECE SEXTA

29/11/18 - 14:10:48

O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio-SE), deputado federal Laércio Oliveira, comunicam que a cerimônia de abertura do Natal Iluminado, acontecerá nesta sexta-feira (30), às 17h, na praça Fausto Cardoso.

O Natal Iluminado é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a Fecomércio, firmada no dia 5 de novembro com a assinatura do convênio. Ao todo, serão 400 mil pontos de luz para decoração da praça Fausto Cardoso e do calçadão da rua João Pessoa. O projeto prevê, ainda, a iluminação da ponte do Imperador, pórticos, tótens decorativos e uma árvore com 15 metros de altura. A programação se estende até o dia 6 de janeiro de 2019 e inclui apresentações culturais, que se iniciarão, sempre, nos fins de tarde, movimentando o centro comercial.

A Prefeitura é responsável por toda a infraestrutura necessária à realização do Natal Iluminado, garantindo a segurança, a liberação do espaço público e a limpeza pública. Já a Fecomércio, se responsabiliza pela decoração natalina, enquanto a Energisa, pelo fornecimento de energia para a iluminação da praça Fausto Cardoso, e a Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A, para o calçadão da rua João Pessoa.

Confira abaixo a programação completa do evento:

17h – Apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Pça. Fausto Cardoso)

18h – Chegada do Papai Noel (Pça. General Valadão, ao lado da Caixa Econômica Federal) e cortejo com destino à Casa do Papai Noel, na praça Fausto Cardoso.

18h30 – Cerimônia de abertura do Natal Iluminado.

19h – Acendimento das Luzes Natalinas

19h30 – Show com Ewerton Melo e Banda.