DELEGADO ALESSANDRO VIEIRA PARTICIPA DE PALESTRA EM BRASÍLIA

29/11/18 - 06:09:32

O senador eleito Delegado Alessandro Vieira está em Brasília participando do ciclo de palestras “Conhecendo o Senado”, que acontece até a próxima sexta-feira, 30, no ILB – Instituto Legislativo Brasileiro.

O evento tem por objetivo apresentar informações e passar orientações gerais sobre o funcionamento do Senado Federal para os senadores eleitos e assessores. “É uma ação importante para garantir que os novos parlamentares possam atuar com efetividade já no início do mandato. Servidores de todos os setores do Senado estão passando as rotinas e sistemas, e antecipando cadastros para acelerar este processo de adaptação”.

Fonte e foto assessoria