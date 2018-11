Gerb ganha reforço após Curso de Operações Policiais

29/11/18 - 08:10:20

Pela primeira vez o grupo contará com uma mulher na parte tática, pois já existe outra integrante no canil (K9)

O Grupo Especial de Repressão e Busca (Gerb) da Polícia Civil de Sergipe ganhou reforços. Dentre os 36 inscritos, quatro concluíram o I Curso de Operações Policiais (COP) em um treinamento que durou 19 dias e contou com uma pré-seleção por meio de Teste de Aptidão Física (TAF) e Teste de Aptidão Técnica de Tiro (TATT); além de atividades práticas e psicológicas durante todo o curso. Pela primeira vez o Gerb contará com uma mulher na parte tática, pois já existe outra integrante no canil (K9).

Dos mais de 30 inscritos, 12 foram pré-selecionados para os treinamentos, tendo quatro alunos como formados. Durante o COP, os alunos participaram de instruções que abordaram técnicas de sobrevivência, armamento e tiro; assim como de intervenções prisionais, técnicas verticais, operações aéreas e ribeirinhas e entradas táticas, em diversas localidades e regiões do estado.

O diretor do Grupo, Ricardo Porto, explicou que, embora o treinamento tenha a nomenclatura de primeiro curso, as instruções já vinham sendo desenvolvidas pela unidade especializada. A mudança é referente a padronização entre os grupos especializados da Polícia Civil em outras localidades do país. “Apesar da nomenclatura, ele é a quarta versão de um treinamento anterior nosso, porém agora nomeado oficialmente em âmbito nacional. Da mesma maneira que os chefes de polícia têm um Conselho Nacional, os comandantes das unidades de operações policiais têm um comitê, onde padronizam-se nomenclatura e ementas de cursos técnicos”, destacou.

Durante o encerramento das atividades na última quinta-feira, 22, a delegada Viviane Pessoa, coordenadora da Polícia Civil da capital, enfatizou a importância do curso, da formação especializada e do trabalho desenvolvido pela unidade especial. “É um curso muito importante, porque envolve o treinamento dos agentes ligados às forças de segurança, que prepara para ações de alta complexidade, na parte terrestre, aquática e aérea. Esses profissionais são treinados para cumprir mandados de alta complexidade, para fazer a segurança de autoridades e para ações que demandem uma capacitação especial desses agentes. O curso foi concluído com êxito”, reforçou.

O coordenador do curso e integrante do Gerb, Christian Aciolly, descreveu as atividades que foram desempenhadas durante o curso e complementou ressaltando o resultado obtido pelos novos agentes. “Os alunos passaram por diversas situações de estresse físico, psicológico, privação de sono, de água, comida e tiveram o emocional extremamente testado. O curso teve orientações administrativas, conferência do material e treinamentos extra-sala de aula, passando por todas as regiões do estado, para que os novos operadores ficassem ambientados e soubessem onde podem operar e como proceder. E o que podemos dizer é que a missão dada, foi missão cumprida”, realçou.

A primeira mulher integrante da parte tática do grupo foi formada nesta edição. Cheyenne Angélica Dantas Naturesa enfatizou a conquista e a satisfação em tornar-se integrante do Gerb.

“A pretensão de integrar o Gerb começou desde que eu entrei na Acadepol. Conversando com alguns colegas, passei a ter um interesse muito grande. Não tive dificuldades para decidir, desde logo eu tive interesse em fazer esse curso e a preparação começou alguns meses antes. O curso não foi fácil, mas eu descobri qualidades; além dos amigos que conheci. Eu estou extremamente emocionada, pois foi um objetivo que eu persegui e alcancei, tanto por mim, mas também pela ajuda dos meus colegas, da minha família, das pessoas que estavam torcendo por mim e da perseverança”, frisou.

Na cerimônia de conclusão do curso e apresentação dos novos agentes, o diretor da Academia de Polícia Civil (Acadepol), o delegado João Batista, relembrou todo o esforço e dedicação dos novos integrantes do Gerb, e parabenizou cada um pela conquista, destacando a importância do curso para a segurança da população do estado de Sergipe.

“Parabenizo a todos vocês, aos familiares, à Polícia Civil e à Secretaria da Segurança Pública, que demonstraram a eficiência e o valor do policial. Cada um de vocês representa o espírito da polícia, que é buscar a melhor formação. Nós sabemos das dificuldades e dos esforços. Nós estamos aqui com muito orgulho, com muito prazer nessa solenidade, só temos a agradecer e esperamos que o aprendizado passe uma melhor segurança para a população sergipana. A Acadepol estará sempre de braços abertos para o Gerb”, concluiu.

Fonte e foto SSP