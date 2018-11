Membros do TCE/SE participam do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas

29/11/18 - 12:50:50

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Ulices Andrade, participou na noite desta quarta-feira, 28, do primeiro dia de atividades do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, ocorrido em Florianópolis (SC).

Também estão entre os participantes o conselheiro Clóvis Barbosa, o conselheiro substituto Rafael Fonsêca, procurador-geral do MP de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, e a diretora Administrativa e Financeira, Ana Cristina Guimarães, além de integrantes do corpo técnico da Corte.

Com a temática “O futuro dos Tribunais de Contas: invação, integração, prevenção e eficiência”, o evento, que segue até a próxima sexta, 30, conta com uma série de debates focados na integração entre as Cortes e o aperfeiçoamento do controle externo.

O público é formado por 800 participantes dos 33 Tribunais de Contas do país, entre conselheiros, servidores do quadro técnico e procuradores do Ministério Público especial.

Abertura

A saudação inicial aos participantes coube ao conselheiro Dado Cherem, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), parceiro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) na realização do VI Encontro. Ele falou da inspiração no Planejamento Estratégico e no Plano de Gestão da entidade para o desenvolvimento da programação, que somará 50 horas de conteúdo, resultantes de conferências, palestras, debates e painéis; além de diversos eventos paralelos.

O presidente da Atricon, conselheiro Fábio Nogueira, do TCE/PB, fez um pronunciamento em que destacou a imperiosa missão dos Tribunais de Contas para o atendimento daquilo que a cidadania demanda da gestão pública. Segundo ele esse olhar atencioso ao cidadão é o pilar que sustenta o processo de aprimoramento vivenciado pelo Sistema.

Conferência inicial

​​​O jornalista Ricardo Noblat, blogueiro do Portal da Revista Veja, que reúne cinco décadas de experiência no jornalismo, foi saudado pelo presidente Fábio Nogueira, a quem tratou como testemunha viva dos grandes acontecimentos da República. Noblat proferiu a conferência magna de abertura do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas.

Ao falar sobre “O Momento Político Brasileiro e os Órgãos de Fiscalização”, Noblat salientou que os Tribunais de Contas exercem importante papel republicano e que podem contribuir com a retomada do crescimento do país. De acordo com ele, essa missão foi ressaltada depois da atuação da Operação Lava Jato.

Ascom TCE com informações da Atricon