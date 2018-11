MERCADO TERÁ BANCO 24 HORAS NOS PRÓXIMOS DIAS, DIZ VEREADOR

29/11/18 - 13:51:22

O Mercado Virgínia Leite Franco receberá uma unidade do Banco 24 Horas nos próximos dias. Foi o que o superintendente da Caixa, Marco Antônio Queiroz, informou ao vereador Jason Neto (PDT). Bastante contente, Jason fez uso do plenário, na sessão de hoje (dia 29), para trazer a boa notícia e falar da sua luta pelos mercados de Aracaju.

“Sou filho de um vendedor do mercado, com muito orgulho, tenho andado semanalmente e acompanhado a realidade, principalmente no Mercado Virgínia Leite Franco. Continuo a minha luta para levar os bancos para serem instalados nos mercados, do tamanho que são, com a quantidade de turistas que recebem, não possuíam unidades bancárias”, explicou o vereador. O parlamentar informou que a Caixa já fez contato com a EMSURB, para saber sobre o local e as instalações de rede e elétrica

Jason Neto afirmou que foi aos bancos e aos órgãos que administram os mercados, e que isso já resultou na instalação de um ponto avançado do Banese. “Conseguimos o Banese, mas a luta não era somente essa. Queremos trazer de volta os Bancos 24 Horas porque vários ônibus turísticos param ali e as pessoas não têm onde sacar, precisam caminhar a quase um quilômetro. Tivemos com o ministro Gilberto Occhi, que era o presidente da Caixa à época; e voltei, na semana passada, para falar com o superintendente Marco Antônio Queiroz”, detalhou o vereador Jason.

Estrutura

Jason Neto afirmou que a atual gestão melhorou muito as condições dos mercados municipais, mas que o local, os frequentadores e feirantes ainda precisam de mais atenções. “Já protocolei e vou tentar colocar na Lei Orçamentária Anual – LOA – recursos para reconstrução das calçadas externas dos mercados. A atual situação é vergonhosa, tem muita gente caindo por conta dos buracos”, disse.

O vereador agradeceu ao presidente da EMSURB, Luiz Roberto Dantas, pelo atendimento recebido em todos os momentos que o procura. “Também estendo o meu agradecimento ao comandante da Guarda Municipal, Fernando Mendonça. Com a nossa interferência, ele ampliou de seis para onze guardas municipais, reduzindo o índice de roubo e violência nos mercados centrais, além das rondas na região”, finalizou Jason.

Por Henrique Matos

Foto César de Oliveira