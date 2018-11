Plêiade Cavalo-do-Cão realizará o I Fórum de Incentivo à Leitura e à Escrita de Monte Alegre

29/11/18 - 07:31:34

O município de Monte Alegre de Sergipe, situado no alto sertão sergipano, destaca-se no cenário regional, estadual e nacional como o lugar dos jovens leitores e escritores (aproximadamente 70 jovens). Diante disso, os componentes da Plêiade Cavalo-do-Cão, grupo formado em 2017 por jovens monte-alegrenses que discute literatura e filosofia, resolveram implantar, permanentemente, o I Fórum de Incentivo à Leitura e à Escrita de Monte Alegre de Sergipe (FILEMASE). Este será um espaço de discussão, envolvendo estudantes, professores e sociedade em geral, sobre o incentivo da leitura e da escrita no município. Tal ato busca traçar metas e ações em prol de um lugar que propicie aos moradores o ato de ler e escrever em todas as suas esferas territoriais através de uma reflexão sobre políticas públicas voltadas ao universo da leitura e escrita. Contará com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal. Sabemos que o domínio das palavras transforma vidas e mundos, porque ler não é decifrar e escrever não é copiar como afirma Emília Ferreiro. Sendo assim, o Fórum terá a seguinte programação:

I Fórum de Incentivo à Leitura e Escrita de Monte Alegre de Sergipe (I FILEMASE)

Dia: 13/11/18

Local: Câmara Municipal de Monte Alegre de Sergipe

Programação

8h – Credenciamento dos Participantes

08h30min – Abertura do Fórum

9h – Palestra: Domingos Pascoal de Melo (Membro da Academia Sergipana de Letras)

10h – Mesa-Redonda: Política Pública de Incentivo à Leitura e Escrita em Monte Alegre de Sergipe

Ministrante: Aline Amorim (Secretária Municipal de Educação) e Profº Carlos Alexandre (Membro da Plêiade Cavalo-do-Cão)

Mediadora: Profª Márcia Fernanda

10h45min – Intervalo

11h – Mesa-Redonda: Os Jovens Leitores e Escritores de Monte Alegre de Sergipe

Ministrantes: Adriene (Estudante da E. M. Manoel Pereira de Barros), Alexandre Gomes (Jovens Cronistas do Sertão), Natanael Sá (Poesia indo à Escola), Aparecida Vital (Poesia indo à Escola), Anderson Plácido (Plêiade Cavalo-do-Cão), Maria Eduarda (De Mãos dadas com a poesia), Rafael de Souza (Jovem Poeta) e Natan Barbosa (Clube Protagonista Cronistas Arrochados do Sertão)

Mediador: Profª Martha Daniele

12h – Encerramento

Carlos Alexandre N. Aragão

Membro da Plêiade Cavalo-do-Cão