PM LOCALIZA GALPÃO DE DESMANCHE CAMINHÕES EM ITABAIANA

29/11/18 - 05:45:14

Polícia localiza galpão irregular de desmanche de caminhões em Itabaiana e recupera veículo roubado em Pernambuco. No local, foram encontradas peças, carrocerias e um veículo ainda com o carregamento

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) localizaram um galpão utilizado para desmanche irregular de caminhões. No local, foi encontrado um veículo roubado recentemente na cidade de Lajedo (PE). O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional da cidade.

Segundo o delegado Hilton Duarte, no galpão foram localizadas duas cabines de caminhões já em processo avançado de desmanche, peças; além de fertilizantes e um terceiro veículo carregado com frangos. O proprietário do local já se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado.

As buscas estão direcionadas para localizar o locatário do imóvel. Informações e denúncias podem ser repassadas para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181; ou no aplicativo Disque-Denúncia SE. (SSP)