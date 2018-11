POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITOS DE MATAR JOVEM EM BAR

29/11/18 - 16:57:37

DHPP cumpre mandados contra acusados de homicídio na rodovia José Sarney, em Aracaju. Detalhes como motivação e a forma de execução do crime ainda estão em análise policial

Nesta quinta-feira, 29, policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandados de prisão contra Ian Andrade e Leonardo Andrade Melo, acusados do homicídio que vitimou Danilo Brito Mota. O crime ocorreu na rodovia José Sarney, em Aracaju, em outubro deste ano.

Segundo o delegado Kássio Viana, desde outubro, os policiais vêm fazendo levantamentos e já tinham identificado a autoria de Ian e Leonardo. Nas vésperas da operação, que tinha por intuito prender os acusados, Leonardo acabou sendo apreendido por tráfico de entorpecentes. Na casa do acusado, foram encontradas duas cartelas com aproximadamente doze munições de calibre 38.

Ainda segundo Kássio, o crime está praticamente elucidado, dependendo apenas de algumas informações que se darão em um prazo de 30 dias. “Esperamos que nesse prazo possamos trazer as informações completas para encaminhar o procedimento à justiça, para que eles respondam por homicídio. Precisam ser esclarecidas a motivação; a forma de execução. Se houver mais gente envolvida, chegaremos a essa autoria também e encaminharemos tudo ao judiciário”, comentou.

De acordo com o inquérito, Ian Andrade nega a participação no crime, mas diz que Leonardo confessou a ele ter praticado o delito, e que após a execução da vítima, ele teria vendido a arma. O revólver utilizado no crime, uma pistola 380 prateada, não foi apreendida.

Fonte e foto SSP