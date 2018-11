PROJETO REAL DE GOVERNO

A partir de terça-feira [provavelmente] os deputados estaduais começam a analisar a primeira parte do projeto de reforma do novo Governo Belivaldo Chagas (PSD). Pode não acontecer exatamente neste dia, mas não ultrapassará da próxima semana. Há certa pressa em formular uma nova perspectiva do modelo que será implantado para tirar o Estado de uma crise que já fora amenizada, mas que ainda amedronta setores legítimos da sociedade, hoje decididos a cobrar promessas ouvidas em campanha.

Belivaldo Chagas, por sinal, foi um dos candidato ao Governo que tinha conhecimento mais profundo dos problemas que afligem Sergipe já há alguns anos, mas que repercute agora e atinge diretamente as camadas mais pobres do Estado. Pode-se dizer que Chagas foi moderado na campanha e evitou expor o que não poderia cumprir como é o caso do pagamento já dentro do mês a partir de janeiro. Sergipe tem muitas pendências e precisa que se ponha em ordem dentro de um projeto ousado e corajoso.

Há necessidade de se chegar à origem desse “buraco que ficou mais abaixo”. A economia sergipana perdeu músculos, ficou raquítica e há mais de 10 anos não se tratou de uma ação emergente para sua recuperação. As finanças entraram em queda livre com o pouco cuidado que se teve com a Previdência lá atrás, além da fadiga no planejamento para encontrar saídas que promovesse crescimento da indústria e do comércio, além de aumentos irresponsáveis de alguns setores do funcionalismo, que impactaram exatamente o pagamento em dia da folha e repercutiu no sofrimento do servidor que não teve privilégios.

Os estudos que vêm sendo feitos, cuja primeira parte já será enviada à Assembleia na próxima semana, vão mais longe em uma segunda fase, que deve se aprofundar em por o Estado dentro de um orçamento capaz de manter compromissos e ampliar a arrecadação, com ações no campo da indústria, pecuária, agricultura e comércio, assim como na redução de gastos e no controle de despesas absolutamente desnecessárias.

O projeto de Governo tem que mostrar essa preocupação, formalizá-la e avançar em soluções reais que amenizem a situação do Estado no decorrer de 2019, oferecendo melhores condições na Educação, Saúde e Segurança, sem esquecer de reduzir o desemprego e de reajustar salários dos servidores.

O Governo Belivaldo tem que ser marcante para o desenvolvimento de Sergipe.

GAMA MANTÉM BENEDITO

Presidente regional do MDB, João Gama, não enviará lista tríplice à Direção Nacional do partido e mantém Benedito Figueiredo presidente da Fundação Ulisses Guimarães.

O próprio Benedito taxou de arbitrária o pedido da lista tríplice.

RENOVAÇÃO DO PARTIDO

O deputado Fábio Reis (MDB) disse que o objetivo da Direção Nacional do partido é fazer uma renovação ampla na estrutura da Fundação Ulisses Guimarães.

Benedito rebate dizendo que “intervenção não rima com renovação”.

INFORMAÇÕES AMPLAS

Segundo informações que chegam de Brasília, o MDB Nacional pretende fazer mudanças também nos Diretórios Estaduais, para dar outra dinâmica ao partido.

João Gama, presidente do diretório em Sergipe diz que mudança só com intervenção.

VAI PARA JUSTIÇA

Segundo ainda João Gama: “mudança só com eleição dentro do partido, fora disso é intervenção. Se acontecer iremos procurar a Justiça”.

– Intervenção é fácil de derrubar, disse.

FÁBIO COM BOLSONARO

O deputado Fábio Reis (MDB) participou ontem de reunião com a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília.

Foi o único parlamentar de Sergipe a participar.

Na próxima semana estará em outra reunião com a equipe.

DETALHE COM OS REIS

O então deputado federal Sergio Reis era praticamente vizinho de gabinete, no anexo da Câmara, do atual presidente Jair Bolsonaro.

Os dois mantêm o bom relacionamento ainda hoje.

EM RELAÇÃO AO TRADE

Pessoas ligadas ao turismo em Sergipe dizem que o trade em Aracaju só entra em algum evento para reclamar. Não fazem uma “gracinha” na parte financeira.

Não cede uma única hospedagem para o reveillon, por exemplo.

SECRETARIA A MENOS

A Chefia da Casa Civil pode ser uma Pasta que será reduzida das 19 existentes no Estado. Deve se tornar na fortíssima Secretaria Geral de Governo.

Com Turismo se anexando à Emsetur, baixa para 17 o número de Pastas.

MUDANÇA NA SEPLAG

A atual Seplag pode voltar a ser Secretaria da Administração (SEAD), como era antes, e atuar mais diretamente juntos aos servidores do Estado.

Orçamento e Planejamento serão acoplados à Secretaria da Fazenda.

SOBRE O NÚCLEO SOCIAL

A vice-governadora Eliane Aquino não deve assumir uma Pasta definida, mas será ela que vai coordenar Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade.

Pode sair dela a indicação de um nome para Inclusão Social.

TERÁ UMA SURPRESA

A Controladoria Geral do Estado pode se transformar em Secretaria de Controle e Transparência, como está para acontecer no Governo Federal.

Todo esse projeto já deve ser apresentados na próxima terça-feira.

NÃO HÁ DÚVIDA

O PT saiu forte em Sergipe nas eleições de outubro. Elegeu um senador, Rogério Carvalho, e dois deputados, Iran Barbosa e Francisco Gualberto, além do Federal João Daniel.

Internamente o PT está mais unido do que nunca.

POSIÇÃO DE ROGÉRIO

Segundo comentários de membros do PT, o senador Rogério Carvalho tem a força dos dois deputados estaduais do partido e mais dois de outras legendas.

São eles: Dílson de Agripino (PPS) e Ibraim Monteiro (PSC).

SOLICITA AUDIÊNCIA

Chega a informação de que o deputado Gustinho Ribeiro solicitou audiência com o promotor Antônio César. Vai com a mulher, prefeita Hilda Ribeiro, de Lagarto.

Os dois querem manter bom relacionamento com o MP.

FUSÃO ESTÁ PRÓXIMA

Edvaldo Nogueira participa sábado e domingo de reunião da Direção Nacional do PCdoB. No primeiro dia será feito um balanço das eleições deste ano.

No domingo vão aprovar a fusão com o Partido Pátria Livre (PPL).

REÚNEM-SE SEPARADOS

PCdoB e PPL farão reunião separados no domingo, iniciam o processo de fusão e já criam a nova Direção Nacional, da qual Edvaldo Nogueira será integrante.

PCdoB continua sendo a sigla da união dos dois partidos.

ENTRADA NO PROJETO

Já na segunda-feira o projeto de fusão do PCdoB com o PPL será levado por líderes dos dois partidos ao TSE, para que seja feita a homologação.

Edvaldo Nogueira e Henri Clay estarão juntos nas eleições de 2020.

ABATE CLANDESTINO

Em algumas cidades do interior está havendo o abate clandestino de animais para consumo da população. O fechamento de matadouros gera esse problema.

A vigilância sanitária deve ficar atenta a essa denúncia.

Notas

Regime domiciliar – A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que autoriza mulheres grávidas e mães de pessoas com deficiência que cumprem prisão preventiva a passar para o regime domiciliar. A proposta segue para sanção presidencial e vai beneficiar muitas detentas em todo o Brasil.

Discussão amarrada – O futuro ministro da economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que a negociação para viabilizar a votação de um projeto de lei que abre caminho para o megaleilão de petróleo “está difícil“. Após participar de reunião com a equipe econômica de Temer, Guedes disse que a discussão está amarrada.

Tucanos independentes – Em reunião com clima “pesado” e apelos por fim das brigas internas, segundo presentes, o presidente do PSDB e candidato do partido derrotado à Presidência, Geraldo Alckmin (SP), defendeu que os tucanos fiquem independentes em relação ao governo de Jair Bolsonaro.

Instâncias inferiores – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o envio de investigações contra congressistas não reeleitos a Instâncias judiciais inferiores. Os políticos perderão o foro privilegiado ao fim da atual legislatura, em fevereiro de 2019.

De Temer e Bolsonaro – Já são quatro os ocupantes e ex-ocupantes de cargos de comando no governo Michel Temer escolhidos pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para serem ministros. O último a ser indicado ontem para continuar à frente dos programas sociais que comandou nos últimos dois anos foi Osmar Terra.

Para as Mulheres – O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que poderá criar até 22 ministérios em seu governo, sete a mais do que os 15 previstos inicialmente. A última pasta poderá ser o Ministério das Mulheres, a partir de um pedido da bancada feminina no Congresso Nacional. Atualmente, o governo tem 29 ministérios.

Conversando

Grande verdade – Clóvis Silveira diz: “uma grande verdade: Ficar perto de pessoas que só reclamam, esgota nossas energias!”

Fusão avançada – Até o momento a fusão mais avançada entre partidos que perderam quociente eleitoral é do PCdoB com PPL.

Montar Gabinete – Rodrigo Valadares, deputado eleito pelo PTB, vem a Sergipe na próxima semana e começa a cuidar da montagem do seu gabinete.

Sem decisão – Deputado de oposição eleitos em outubro ainda não discutiram como vão se comportar na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Alguma dúvida – Há alguma dúvida de quantos deputados realmente vão permanecer na oposição, porque há possibilidade de um ou outro ficar com o Governo.

Primeiros meses – Senador Eduardo Amorim (PSDB) disse que não fará críticas à administração de Belivaldo Chagas nos primeiros três meses de Governo.

Sequer começou – O deputado federal André Moura (PSC) também está em silêncio com relação ao novo Governo, que sequer começou.

Tempo nublado – Os sertanejos voltam a se preocupar com as chuvas, apesar da água que caiu no início desta semana. O tempo ainda está nublado.

Voltou a reduzir – O comércio voltou a reduzir o seu movimento depois do final de semana com preços baratos. Mas a expectativa para o Natal é boa.