Shopping Prêmio funcionará em horário especial a partir do dia 16 de dezembro

29/11/18 - 11:08:51

No mês de dezembro o Shopping Prêmio funcionará em horários especiais. O objetivo é proporcionar mais conforto e tranquilidade a todos os clientes na hora de fazer as compras de Natal.

As mudanças terão início no dia 16, quando âncoras e praça de alimentação funcionarão das 12h às 22h, e demais lojas, das 13h às 21h.

Já do dia 17 ao dia 21, todo o shopping funcionará das 09h às 22h00.

No dia 22, o funcionamento será das 09h às 23h.

No dia 23, o funcionamento será das 12h às 22h, e no dia 24, véspera de Natal, das 09h às 18h.

No dia 25, Natal, todo o shopping estará fechado.

As atividades serão retomadas no dia 26 com funcionamento das 10h às 22 e seguirá assim até o dia 29.

No dia 30, âncoras e praça funcionarão das 12h às 22h e demais lojas, das 13h às 21h.

No dia 31, o funcionamento será das 10h às 18h, e no dia 1º, o shopping Prêmio estará fechado.

Fonte e foto assessoria