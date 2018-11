UNINASSAU sedia encontro com Colégio de Cirurgiões Buco-Maxilo-Facial

29/11/18 - 06:43:31

O evento acontece no próximo dia 7 e vai discutir sobre complicações cirúrgicas

Por: Suzy Guimarães

No próximo dia 7 de dezembro, das 18h30 até às 22h, acontece no auditório da Faculdade UNINASSAU Aracaju o encontro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Buco-Maxilo-Facial. O evento será realizado no auditório da Instituição e é uma parceria entre o curso de Odontologia da UNINASSAU e do Colégio de Cirurgiões, quando serão ministradas palestras, seguidas de mesas redondas e debates.

O coordenador de Odontologia da Faculdade, Murilo Oliveira, informou que o encontro será destinado ao público acadêmico e aberto para a comunidade em geral. “A importância do evento para os alunos e também para o público externo é a oportunidade de acompanhar as palestras proferidas por profissionais renomados e atuantes no mercado de trabalho, com grande conhecimento prático e cientifico”, disse Murilo. Ele observou que serão debatidos temas de grande relevância como o Planejamento virtual em cirurgia, pelo cirurgião Lucas Guerzet Ayres.

Murilo atentou ainda que uma palestra de grande importância será ministrada pelo cirurgião Hélio Melo de Albuquerque, professor da UNINASSAU Aracaju. “Ele vai falar sobre Complicações em cirurgia dentoaoveolar, que, na verdade, são cirurgias que complicam quando ocorre a quebra do dente”, exemplificou o coordenador.

Os debates têm por objetivo oferecer aos participantes uma visão mais prática das questões na odontologia contemporânea, visando levar aprendizado e conhecimento das novas tendências em tratamento e prevenção das doenças de cunho odontológico. As inscrições podem ser feitas pelo site: http://extensão.uninassau.edu.br. O evento é gratuito e dá direito a certificado.

Foto assessoria