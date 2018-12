Ação do SestSenat e Setransp do Novembro Azul termina nesta sexta-feira

30/11/18 - 12:57:18

Finaliza nesta sexta-feira, 30, a ação do SestSenat e Setransp do Novembro Azul. Blitz da van do SestSenat está conscientizando passageiros de ônibus nos Terminais de Integração e ônibus do transporte coletivos estão circulando com laço em alusão à campanha de prevenção.

Setor do transporte se mobiliza em favor da saúde do homem e da mulher

Durante os meses de outubro e novembro, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e o SestSenat mobilizaram-se em favor de duas campanhas de conscientização mundial em defesa da saúde: Outubro Rosa – mês de prevenção ao câncer de mama, e Novembro Azul – mês de prevenção ao câncer de próstata.

Nesse período a blitz do Sest Senat, com a van da instituição, estiveram percorrendo terminais de integração de locais estratégicos das cidades para alertar sobre os cuidados com a saúde do homem e da mulher. Entre os destaques da ação, foi enfatizado que a cada dez casos descobertos de câncer de próstata no início, nove têm cura, de igual modo acontecer com o tipo câncer de mama. Então, a prevenção com o autoexame é indispensável para todos.

Em alusão às campanhas, os ônibus do transporte público coletivo de Aracaju e região metropolitana passaram a circular com o laço de cores rosa e azul no vidro dianteiro. Quando passageiros questionavam a razão do laço, os motoristas e cobradores respondiam com satisfação a respeito das campanhas sobre os cuidados com a saúde. Todos os colaboradores do transporte participaram também de palestras de conscientização sobre o tema e foram incentivados a realizaram o autoexame.

Ascom Setransp