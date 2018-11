Agrese: Servidores participam de capacitação para Prestadores de Serviços

30/11/18 - 09:53:49

Aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro, o curso ‘Regulação para Prestadores de Serviços: Uma abordagem prática’, no auditório da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (AGERBA), ministrado pelo instrutor Mário Monteiro, economista, doutorado em administração de empresas e analista de regulação da Agência Reguladora do Estado do Ceará.

Com o objetivo de discutir boas práticas regulatórias com o foco nos prestadores de serviços públicos, o curso teve como principal público-alvo os profissionais da regulação de água e esgoto, atribuições da ouvidoria, profissionais dos prestadores de serviços de água e esgoto com papel estratégico na geração de receitas ou da área financeira/contábil, analistas do mercado financeiro e dirigentes e analistas de entidades reguladoras.

“O principal objetivo é melhorar os serviços pelas prestadoras através de fiscalizações eficientes na implementação do sistema de indicadores”, enfatizou o diretor técnico da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Jean Carlos Nascimento.

O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR.

Participaram do evento o diretor técnico, Jean Carlos Nascimento, o assessor da câmara técnica de saneamento, Matheus Rodrigues e a Ouvidora da Agrese, Juliana Costa. Ascom/ Agrese