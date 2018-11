Belivaldo Chagas e Marival Santana autorizam reforma da Praça em Simão Dias

30/11/18 - 05:30:10

Governador destacou a importância das parcerias com as prefeituras dos municípios sergipanos e reafirmou o compromisso com Sergipe

Dando continuidade às ações do governo do Estado nesta quinta-feira (29), Belivaldo Chagas esteve no município de Simão Dias para a solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço da reforma da Praça Jackson de Figueiredo. A obra será realizada através da Secretaria de Estado da Infraestrutura ( Seinfra), junto à Prefeitura Municipal de Simão Dias. Por meio do convênio, o governo fará a transferência dos recursos financeiros na forma descrita no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho e a prefeitura irá executar a obra.

O governador destacou a importância das parcerias com as prefeituras dos municípios sergipanos e reafirmou o compromisso com Sergipe . “É uma grande alegria, afinal de contas sou um filho de Simão Dias e quando venho aqui trazer benefícios, fico mais feliz ainda. Anunciamos um elenco de obras, que hoje são realidade em Simão Dias, desde o mês de abril, com o qual chegamos à casa dos R$16,3 milhões, obras de maior ou menor importância, mas que fazem com que o povo simãodiense se sinta cada vez melhor. No caso especifico desta praça, é uma pra hoje onde a gente tem 1.000 ou 1.500 jovens todos os dias que aqui eles se encontram, esperam os ônibus para retornar à sua comunidade e, automaticamente, a praça estando mais embelezada fará com que eles se sintam bem melhor. Essa é mais uma das obras que foram iniciadas e, com fé em Deus, a partir de 2019, 2020, 2021 e 2022 teremos ainda mais obras. Tenho um compromisso muito grande com Sergipe e não seria diferente com a minha terra, Simão Dias”, afirmou Belivaldo.

A reforma prevê a construção e melhorias do estacionamento, quiosques, lanchonete, parada de ônibus, playground, estrutura de acessibilidade, pavimentação, pergolado, urbanismo, extratos arbóreos, bancos, lixeira e iluminação. O valor total da obra é de R$ 192.812, sendo R$ 148.000 de convênio com o estado e R$ 44.812 de contrapartida do município.

O prefeito de Simão Dias, Marival Santana, agradeceu o empenho do Governo em levar obras e investimentos ao município, e destacou a importância da parceria. “Ficamos felizes e temos motivos para agradecer ao governador por todas as obras já realizadas em nosso município. Simão Dias hoje tem outra cara depois do senhor representar o estado de Sergipe. Tem pavimentação asfáltica e de paralelepípedo por diversas ruas aqui em diversos bairros. Você veio para ampliar o nosso canteiro de obras de nosso município. Eu quero que você faça de Simão Dias uma extensão de seu gabinete. E que aquilo que você pretender realizar e depender da prefeitura estamos aqui de braços abertos”, acrescentou o prefeito.

Na solenidade, estavam presentes o vice-prefeito, Aloísio Viana; os vereadores Jogerval Silva Santana, Fábio Rabelo, Gilson Vieira, Irailde de Oliveira, Nelson Mateus, Abraão da Conceição e Odilon Bispo; o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos Felizola; o secretário da Infraestrutura, Valmor Barbosa; o presidente do DER, Antônio Vasconcelos; o secretário da Comunicação Social, Sales Neto e secretários municipais.

ASN

Foto: André Moreira/ASN